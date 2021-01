Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom

1. siječnja

0,2 litre

jednokratna plastična, staklena i metalna

GTIN oznaku i oznaku sustava povratne naknade

ima pravo

nije zgnječena ili uništena

povratna naknada od 50 lipa

Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

ručnog preuzimanja

obavezni

odgodila

62 lipe,

Izmjenama i dopunamau sustav povratne naknade odove godine uvela se i ambalaža od pića u jednokratnoj plastičnoj, staklenoj i metalnoj ambalaži volumenaSvaambalaža volumena 0,2 litre na tržištu RH nakon 1. siječnja mora imatiPotrošačna povratnu naknadu od prodavatelja ili upravitelja reciklažnim dvorištem samo za otpadnu ambalažu s oznakom sustava povratne naknade koja je ispražnjena od sadržaja,te uz jasno čitljivu GTIN oznaku.Potrošači moraju obratiti pozornost jer u prijelaznom razdoblju će još neko vrijeme u opticaju biti pića u staroj ambalaži, stavljena na tržište do 1. siječnja, a takva ambalaža nema istaknutu oznaku “”.Iznapominju da se ambalaža od dva decilitra može predati samo putema ne putem automata, kako u njima ne bi završile i stare bočice bez oznake, za koje pri stavljanju na tržište nije uplaćena povratna naknada.Prodavatelji i reciklažna dvorištasu ovu obavijest istaknuti na vidljivom mjestu kod ulaska u prodajni prostor ili na mjesto gdje se preuzima otpadna ambalaža.Ostalo je još pitanje otkupa ambalaže mlijeka i mliječnih proizvoda koja se otkupljivala do 2015. godine. Vlada je prošle godine ponovnouvođenje ove naknade, umjesto 1. siječnja, na 1. srpnja. Naime, dosadašnji pokušaji ponovnog uvođenja otkupa ambalaže mlijeka i mliječnih proizvoda dočekani su na nož od strane domaćih proizvođača koji tvrde kako uvođenje naknade od 50 lipa znači poskupljenje litre svježeg mlijeka zaodnosno naknada plus PDV.