Složili smo se da je u ovom trenutku epidemiološka situacija iznimno zadovoljavajuća zbog čega možemo razmišljati o relaksaciji iako Europa razmišlja o oštrijim mjerama. Evaluirali smo dosadašnju učinkovitost svih mjera te smo se dogovorili u idućem tjednu još evaluirati određene stvari. Svaki resor je dobio zadatak na temelju kojega ćemo donijeti određene mjere. Sve je potrebno uzeti u obzir. Mi možemo sada nešto planirati, ali ako za tri dana iskrsne nova okolnost, primjerice pojava novog soja virusa, sve pada u vodu. Ja mogu čak i naglasiti naša nastojanja da relaksiramo nešto kao nagradu hrvatskom narodu za odgovorno ponašanje

Razgovara se o tome da se učenici od 5. do 8. razreda vrate u škole. Jasno je da nastava online nije dobra, ali tu su epidemiolozi koji moraju sagledati rizik, a to je odlazak do škole, povratak, povećava se mobilnost. Mi sada imamo dobru epidemiološku situaciju, ali moramo gledati širi kontekst

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

Otvaranjete, daljnje parcijalnoi ujednačavanjeu okviru dozvole izdavanja „kave za van“ najizglednija su popuštanja mjera nakon 1. veljače, piše Jutarnji list Naime, o tome se razgovaralo na današnjem sastanku na kojem su sudjelovali premijer, resorni ministri, članovi Stožera i HZJZ-a.Ipak, konkretne odluke. Svi ministri su izložili svoje argumente, epidemiolozi su dali svoje viđenje situacije, a tijekom sutrašnjeg dana odvijat će sepredstavnika ministarstava na koje epidemija direktno utječe i epidemiologa kako bi se izbrusila konačna stajališta. Cilj jeza popuštanje, a da se u isto vrijeme održi povoljna epidemiološka situacija.Što se škola tiče, one po svemu sudećiza sve i najizglednije je da će od veljače na nastavu uživo, uz niže razrede i maturante, krenuti izbog upisa u srednje škole.Otvaranja ugostiteljskih objekata, ali je izgledno da će i kafići moći prodavati, što im do sada nije bilo omogućeno, tako da će ih se izjednačiti s restoranima koji imaju pravo na dostavu ili, primjerice, drugim objektima koji imaju mogućnost prodaje kave za van.Ministar zdravstvana konferenciji za novinare potvrdio je da se, zbog činjenice da je epidemiološka situacija u Hrvatskoj, može razmišljati o relaksaciji mjera kao i da će konačna odluka biti vjerojatno donesena u srijedu.“, rekao je Beroš.Govoreći je o prioritetima prilikom odlučivanja o ublažavanju restrikcija, Beroš je istaknuo da su sportske aktivnosti stavljene u prvi plan jer je sport bitan za zdravlje. Otvaranje teretana bit će jedan od elemenata razgovora ministrice sporta s epidemiolozima, a odgovori će biti poznati do kraja tjedna. Komentirao je i povratak učenika viših razreda u škole istaknuvši: „“.