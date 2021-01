surađivati

kvalitetne odluke

Udruga Glas poduzetnika i Nacionalna udruga ugostitelja

upozorili

“Caffe bar” i “Objektima jednostavnih usluga”

jako kasne

Kako bi se potaknuo rast ekonomske aktivnosti, Nacionalna udruga ugostitelja i UGP predlažu sljedeće:

Ako se nastavi značajnije poboljšanje epidemiološke slike tj. smanjivanje oboljelih i hospitaliziranih, UGP traži otvaranje od 1. veljače svih onih kojima je zabranjeno njihovo ustavno pravo na rad (ugostitelji, ali i teretane, kockarnice, rođendaonice i sl.), naravno uz pridržavanje svih epidemioloških mjera. Također, zahtjevamo adekvatnu naknadu, kao i efikasno provođenje ekonomskih mjera. Ističem da je sve to izostalo.

Hrvoje Bujas

Nacionalna udruga ugostitelja i dalje nastavlja braniti interese svih ugostitelja. U ovom trenutku smatramo da je najvažnije izjednačiti pravo na rad za sve poduzetnike u sektoru. Svjesni smo činjenice da je zdravlje na prvom mjestu i da su uvjeti za normalan rad daleko ispred nas te da je zajednički cilj svih zemalja pandemiju staviti pod kontrolu i iskorijeniti je. Podržavamo popuštanje mjera u skladu s epidemiološkim uvjetima, ali pri tome je nužno voditi računa o popratnim gospodarskim mjerama.

Jelena Tabak

najrazličitije restrikcije

Poduzetnici želes Vladom Republike Hrvatske kako bi se donijelekoje će pomoći djelatnostima, a ne im dodatno naštetiti, zato su pripremili svoje prijedloge.poslali su dopis Vladi Republike Hrvatske i Nacionalnom stožeru civilne zaštite u kojemu suna procesne manjkavosti u postupku kreiranja te donošenja odluka kojima se u potpunosti ili djelomično ograničava rad. Ističemo da su navedene odluke o ograničenju poslovanja mnoge poduzetnike dovele u nezavidan položaj.Naime, ugostiteljskim objektima tipau potpunosti je onemogućen rad, kao i priprema hrane te pića za opciju osobnog preuzimanja na vratima ugostiteljskog objekta. Dok su navedeni objekti pod ključem, kiosci mješovitom robom, pekarnice, benzinske postaje i ostali objekti bez ikakve prepreke nadopunjavaju osnovnu djelatnost pripremom i prodajom kave te jednostavnih jela.Osim toga, isplate potpora za očuvanje radnih mjesta, a isplatu naknade za fiksne troškove mogu tražiti samo oni koji su si mogli priuštiti platiti troškove za prosinac. Ističemo da niti jedan ugostiteljski objekt u prosincu nije ostvario niti jednu kunu prihoda. Krediti komercijalnih banaka za ugostitelje su nedostižni, s obzirom na to da je ugostiteljska djelatnost porezno najopterećenija s PDV-om od 25% te porezom na potrošnju u visini od dodatnih 3%.- Jednakost prava na rad za sve ugostitelje.- Osigurati jednokratnu isplatu poduzetnicima u sektoru ugostiteljstva u visini od 3% ukupnog godišnjeg prihoda u 2019. godini.- Osigurati produljenje potpora za očuvanje radnih mjesta.- Nastavak mjera za refundaciju fiksnih troškova na način da je dokaz tome zaprimljen račun, a ne plaćeni račun. Uklanjanjem uvjeta unaprijed plaćenih računa ćemo omogućiti da se broj predanih zahtjeva sa 119 podigne na realno potrebnih 20-ak tisuća.” - rekao je, predsjednik udruge Glas poduzetnika.” - rekla je, predsjednica Nacionalne udruge ugostitelja.Čitav ugostiteljski sektor već godinu dana trpii svima je onemogućen rad. Ako se ne poduzmu značajniji koraci, cijeli sektor pretrpjet će ozbiljan udarac. Mjere za pomoć koje je Vlada Republike Hrvatske do sada donijela, nisu pomogle ugostiteljskom sektoru. Do sada je cijeli sektor izgubio preko 11.000 zaposlenika, a kako vrijeme prolazi, taj broj će se povećavati.