Tekst: Osijek031.com

Građani okupljeni u Inicijativu „“ ne odustaju od namjere da pod svaku cijenu spriječeUrbanističkog plana uređenja središta Osijeka kojom bi se privatnom investitoru omogućila izgradnja višenamjenske zgrade na prostoru nekadašnjeg restorana Bijela lađa na osječkoj, izvještava Slavonska televizija Stanari osječke Gornjodravske obale tako su krajem prošle godine organiziraliprotiv odluke da ovaj prostor postane građevinska zona, a prijedlogu izmjene UP-a usprotivili su se i na nedavno održanoj online javnoj raspravi, nakon koje su gradskoj upravi predali više odgrađana.Podsjetimo, parcela na kojoj se nalazio bivši restoran „“, koji se nalazi „prvi red do mora“ kako to naši ljudi vole reći, do 2016. bila je u vlasništvu, a onda ju je kupilakoja je 2019. od Grada kupila i parcele koje čine prsten oko bivše „Bijele lađe“. Na tom prostoru planira se izgraditi nova zgrada na pet katova s poliklinikom i hotelom.Građani Gornjodravske obale podsjećaju kako je, prema tadašnjem Urbanističkom planu, na tom prostoru bio izgrađen ugostiteljski objekt na razini visoke prizemnice koji. Danas se, kažu, udovoljava privatnom investitoru, zbog čega se mijenja postojeći Urbanistički plan kako bi se omogućilo povećanje katnosti sporne građevine sa sadašnje. Proširuju se i gabariti građevinskog zemljišta na naknadno kupljene okolne parcele, što je posebice razljutilo stanare.Stanari upozoravaju i na nizizgradnje nove zgrade izvan gabarita prijašnje Bijele lađe. Prije svega, tu je potencijalni problem za postojeće stambene zgrade koje se nalaze na pjeskovitom tlu i već su pretrpjele oštećenja prilikom izgradnje obližnjeg trgovačkog centra, a narušava se i jedna od najljepših gradskih vizura prema Dravi čime se pogoršavaju uvjeti stanovanja u ovom dijelu grada.Stanari Gornjodravske obale upozoravaju i na sporne poteze gradske uprave. Posebno upada u oči cijena po kojoj je Grad prodao svoje zemljište. Naime, cijeli predmetni prsten na zemljištu od 895 m2 koje se nalazi u centru Osijeka pored rijeke Drave prodano je od strane Grada zajedinom ponuditelju te je nekretnina prodana za 799.000 kn iako vrijedi višestruko više. Ugovor o kupoprodaji je potpisan 25. travnja 2019. godine.U Inicijativi upozoravaju i na, po njima, bitnu izmjenu UP-a kojom se traži da se vodoopskrbna mreža nalazi ispod pješačke i biciklističke staze. To znači da će se prilikom izgradnje na čestici „Bijele lađe“ ili u slučaju bilo kakvog kasnijeg kvara na mreži, Promenada raskopati, što je potvrđeno i na javnom izlaganju izmjena UP-a. U UP-u koji je trenutno na snazi to nije predviđeno.Uz sve navedeno, Građanska inicijativa „Bijela lađa“ poslala je dopis premijerui drugim institucijama tražeći da DORH i Uskok obave izvide oko ovog pitanja. Inače, nakon završetka javne rasprave o prijedlogu izmjene UP-a, započet će s potpisivanjem peticije protiv sporne gradnje kojom će tražiti podršku građana da cijelo područje Gornjodravske obale ostanes parkovima, igralištima i arboretumom, a sve u službi građana i svih onih koji ondje žive. Konačnu odluku Gradsko vijeće trebalo bi donijeti na sjednici u veljači.