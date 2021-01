Grad Osijek

Tekst i foto: Osijek031.com

sklopio je krajem prošle godine ugovor so dodjeli na korištenje prostora u zgradiu Tvrđi, piše Glas Slavonije Podsjetimo, riječ je o objektu koji je obnovljen zahvaljujući potporiu iznosu od(od 66 milijuna kuna, kolika je njegova ukupna vrijednost). Cijela je zgrada dodijeljena na upravljanje, a od početka je bilo zamišljeno da će se jedan dio novoobnovljenog prostora izdvojiti za potrebemanjeg kapaciteta, ali vrlo visokih standarda.Hrvatski ferijalni i hostelski savez tako preuzima upravljanjeHostela Stara pekara koji obuhvaća dio prizemlja i prvi kat zgrade. Hostel je ukupne površine oko, a raspolaže s 55 kreveta u 15 smještajnih jedinica s vlastitim sanitarnim čvorom. Riječ je o deset četverokrevetnih soba, tri dvokrevetne te po jedna osmerokrevetna i jedna jednokrevetna soba. Tu je i velika blagovaonica (nepunih 200 m2), recepcija, dodatni sanitarni prostori, a dio tog prostora prilagođen je potrebama osoba s invaliditetom.Prostor se HFHS-u dodjeljuje na korištenje nauz mogućnost produženja na dodatne tri godine dok postoji obveza provedbe aktivnosti projekta Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara pekara, ali i dok Hrvatski ferijalni i hostelski savez ispunjava uvjete za dodjelu prostora. Između ostalog, ugovorom je utvrđena njihova obveza plaćanja mjesečne naknade u ukupnom iznosu od(bez PDV-a).Hostel neće biti baziran samo na, nego će nuditi is obiljem kreativnosti vezano uz aktivnosti drugihkoje koriste ostale prostore Stare pekare. Naime, u prizemlju je uređen, a na drugom su katu tzv. boksovi za edukativne i kulturne aktivnosti brojnih osječkih udruga. U potkrovlju se nalazi multimedijska dvorana s više od 150 mjesta za sjedenje, pogodna za održavanje kongresa, skupova i slično.Kada će hostel Stara pekara biti predstavljen i promoviran u međunarodnoj hostelskoj asocijaciji u ovom je trenutku teško predvidjeti jer to ovisi o razvoju situacije oko širenja COVID-19.Inače, Hrvatski ferijalni savez upravlja s jedanaest hostelskih objekata, većinom na Jadranu (Dubrovnik, Split, Pula...), a ovaj osječki je prvi na istoku Hrvatske.