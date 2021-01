Pribiševcima

Foto: Ilustracija

Jučer, 19. siječnja, u 22,10 sati, u, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom. Vozač osobnog automobilahrvatski državljanin iz, uslijedsletio je sa kolnika. Vozač je upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu je izrečenaupravljanja motornim vozilima „B“ kategorije. Obavljenim alkotestiranjem evidentirana mu je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu odili kazna zatvora do, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 10 negativnih prekršajnih bodova. - izvijestili su iz policije.