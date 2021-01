Algebra

Algebra i ove godine organizira probne ispite kako bi pomogla maturantima koji se i u ovim otežanim uvjetima trebaju pripremati za ispite državne mature. Online format pruža mogućnost testiranja i maturantima iz onih dijelova Hrvatske koji prethodnih godina zbog udaljenosti od centara gdje su se provodili probni ispiti nisu mogli sudjelovati. Svi maturanti će pisati ispite u isto vrijeme i sigurna sam da će to biti najveće testiranje maturanata u online formatu. Vjerujem da će maturanti samostalno rješavati ispite kako bi procijenili svoje znanje te dobili realni rezultat u odnosu na cijelu generaciju

Gorana Urukalo Čorkalo

39% maturanata

Tekst i foto: Dario Sušanj

poziva maturante da se prijave za ovogodišnjukroz najveći projekt polaganja probnih ispita mature u Hrvatskoj. Probni se ispiti ove godine, zbog, sele u, no to će omogućiti još većem broju maturanata da provjere svoja znanja iz triju predmeta te da saznaju kakvo je njihovo znanje u usporedbi s vršnjacima. Čakmaturanata u istraživanjima proteklih godina izjavilo je kako im je ovakvo probno polaganje ispita bilo izuzetno korisno u procesu pripreme za važan ispit državne mature.Ovogodišnje pisanje probnih ispita mature u organizaciji Algebre – inačeprojekt provjere znanja maturanata pred ispite državne mature – seli se u online okruženje, no unatoč tome maturantima će pružiti priliku da provjere svoja znanja iz obaveznih predmeta i da se usporede s vršnjacima baš kao na pravoj državnoj maturi. Štoviše, organizacija polaganja probnih ispita u online obliku omogućit će još većem broju maturanata da sudjeluju u ovom projektu jer su se tradicionalno pisanja ovih probnih ispita odvijala u desetak najvećih gradova. Ranijih je godina čak 99 posto maturanata koji su pristupili probnim ispitima izjavilo kako im je cjelokupan projekt bio izuzetno koristan i dobrodošao u sklopu priprema za maturu.Maturanti će postignut rezultat moći vidjetipo pisanju pojedinog ispita, a nekoliko dana kasnije dobit će i konkretniju analizu rezultata te usporedbu s ostatkom generacije. Na organizaciji i provedbi ovih probnih ispita, kao i u samom osmišljavanju zadataka, ponovno sudjeluju srednjoškolski profesori s velikim iskustvom u predavanju pojedinih predmeta i pripremi učenika za ispit državne mature.Probni ispiti održat će se(za Hrvatski jezik A i B razine),(za Matematiku A i B razine) te(za Engleski jezik A i B razine).Organizatori preporučuju maturantima da sudjeluju u sva tri ispita kako bi dobili dobar i relevantan dojam o svojem znanju iz svih predmeta, ali i da se kod kuće, unatoč tome što će probni ispiti biti online, u cijelosti pridržavaju pravila koja vrijede prilikom polaganja ispita državne mature, što su uvjeti kakvi se inače simuliraju prilikom pisanja probnih ispita uživo.Maturanti koji žele pristupiti besplatnoj provjeri znanja trebaju se što prije prijaviti putem poveznice:Prijavljeni maturanti na vrijeme će dobiti detaljne upute kako pristupiti pojedinim probnim ispitima. Unatoč tome što je polaganje ispita besplatno i bez ikakvih daljnjih obaveza, nije mu moguće pristupiti bez prethodne prijave.“, izjavila je, rukovoditeljica poslovnog područja za državnu maturu u Algebri.Algebra svake godine u sklopu provedbe probnih ispita također provodi i veliku anketu među maturantima o njihovoj spremnosti za polaganje državne mature.Prošle godine, čakizjavilo je kako se u trenutku pisanja probnih ispita još nije počelo pripremati za maturu. Od početka školske godine priprema se 8% maturanata, od studenoga 18%, od početka drugog polugodišta 31% a nakon prijave ispita počelo se pripremati 5% maturanata. Istraživanja gotovo svake godine pokazuju kako se maturanti početkom godine još uvijek ne osjećaju dovoljno spremnima za državnu maturu – prošle ih se godine njih 42% u trenutku pisanja probnih ispita osjećalo jedva dovoljno spremnima za polaganje ovog važnog ispita.