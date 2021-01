brojem kilometara ili brojem stanovnika

veličinom srca, snagom duha, dobrotom ljudi

Osijek

grad po mjeri čovjeka

potrebe, želje, snove

sigurno, ugodno i prisno

veliku šetnju gradom

adventskog slavlja

TZ Grada Osijeka

nije stajanje nego kretnja, i nije mjesto nego šetnja

Adventiranje

4 tjedna, 11 lokacija, 4 km lampica, tisuće fotografija i bezbroj uspomena

medvjediće

Vremeplov

Disco stanici

svjetlima Kaleidoskopa

[Foto: Matej Volarević][10.12.2020.]

Napomena: Fotke pregledavate KLIKOM na fotku ili strelicama lijevo-desno, kao na Facebooku ;-)

Dnevnik jednog adventera

blagdanskog konzumerizma

[Foto: Zvonimir Haramustek][22.12.2020.]

Napomena: Fotke pregledavate KLIKOM na fotku ili strelicama lijevo-desno, kao na Facebooku ;-)

Zajedno za jedno, zajedno za sretan Osijek

[Foto: Antonela Martinčević][4.12.2020.]

Napomena: Fotke pregledavate KLIKOM na fotku ili strelicama lijevo-desno, kao na Facebooku ;-)

Tekst: TZ Osijek

Foto: Antonela Martinčević, Zvonimir Haramustek/Foto-arhiv031

Pogledajte i..

Veličina grada ne definira se. Veličina grada mjeri se. Zase već dugo govori da je „“. To znači dovoljno velik da ispunitei dovoljno mali da se osjećate. Dovoljno velik da napravi, a opet dovoljno mali da u kratkom vremenu prilagodi koncepttrenutnoj situaciji.I tako su Grad Osijek, ali i svi Osječani prihvatili idejuda Advent „“.zamišljeno kao kretanje po blagdanski ukrašenim lokacijama oživjelo je Osijek i izmamilo najljepše ukrase grada, njegove Osječane, na zrak.Ukupno. Adventske lokacije raspršene po gradu zajedno su činile najljepšu blagdansku slikovnicu. Parovi, prijatelji, obitelji, djeca – za svakoga ponešto, bez uobičajenih pravila – neki su uživali u pogledu nakoji su krasili, dok su maleni plesali pod disko kuglama nai u Sakuntala parku, Zrinjevac je zasjao kao nikada do sad. Trg je bio obasjan najljepšim, plesali smo pod zvijezdama, uživali u čaroliji noći, u skrivenom prolazu snivali želje za 2021… Osječko Adventiranje 2020. prilagođavalo se svojim šetačima iz dana u dan, kako bi svi u njemu mogli uživati, ali istovremeno ostati sigurni, zdravi i ispunjeni mirom.Slavili smo nadu, slavili smo ljude, slavili smo Osijek. Krozšetali smo s poznatim Osječanima, a paljenjem adventskih svijeća odali smo počast hrabrim, vrijednim, požrtvovnim Osječanima – medicinskim sestrama, ljudima iz kulture, sporta i uspješnim poslovnim ljudima. Jer Osijek su ljudi.Ovog Adventa naučili smo cijeniti jedni druge, cijeniti sve ono što imamo (a imamo puno!), naučili smo biti skromniji, naučili smo da novo i drukčije može značiti bolje… Ovog adventa naučili smo odmaknuti se odi vratiti se suštini blagdana.Zatvaranje kafića, restorana, propusnice, ograničavanje broja ljudi u zatvorenim prostorima, rad od kuće, zatvaranje teretana… Možemo li zamisliti težu situaciju za blagdansko vrijeme i organizaciju adventa? Ipak, baš to izvuklo je iz nas ono najbolje, ono najljepše. Vratilo nas je suštini blagdana – šetnja u svom gradu ruku pod ruku sa članovima najuže obitelji, najbližim prijateljima…Glazba se čula na svakome koraku, svaka lokacija adventa bila je pozornica prolaznika. Osječani su bili i najbolji fotografi, čuvari uspomena.A svaka maska na licu krila je osmijeh, koji se čitao iz očiju. Čak niti snijeg nije izostao… I tako smo se s padom prvih pahulja oprostili od Adventiranja. Ugasili posljednju žaruljicu, a sve uspomene koje smo gradili čuvat će nas do prilike da kreiramo neke nove – zajedno, jer mi smo grad koji živi zajedno.