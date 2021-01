Sandra Lončarić

nacionalne prvakinje drame

osječkom Hrvatskom narodnom kazalištu

kazališna, filmska i televizijska glumica

stjuardesa

dramsku akademiju

U to vrijeme je naišao moj predivni profesor, pokojni Damir Munitić, kojemu sam se čak i požalila: 'Znate što, ja sam prošla na audiciji, ne znam jel' bih to htjela studirati'. On je bio jako grub prema meni što je super jer zato sam i ostala, rekao je 'Dobro, jel' ti vidiš koliko je tu ljudi bilo na audiciji, a ti sad tu meni hoćeš-nećeš' i ja sam tako iz straha nekog rekl: 'Dobro, onda ostajem'

Vjekoslav Janković

Radili smo niz scena iz Shakespearea u stihu i uglavnom, kako je netko od nas zapeo u toj sceni, Sandra je samo gledala onako, benevolentno kroz prozor i nama dobacivala tekst. Nije uopće s nama radila te scene i mislili smo što se sad to događa. Kasnije smo, naime, shvatili da ima fotografsko pamćenje i da ona je prvi dan naučila sve naše tekstove

Rijeci

Dubrovačkim ljetnim igrama, Splitskom ljetu kulture, u Pečuhu

Preko 90 kazališnih uloga, preko 30 filmskih i televizijskih, festivali, gostovanja, dakle, nekako mi je to priznanje za nacionalnu prvakinju kruna na taj rad i priznanje da se rad cijenio i da se cijeni

sedam predstava i sedam glavnih uloga

Nije floskula kad kažem da sam baš sam ponosna da je Sandra Lončarić postala naša prva nacionalna prvakinja

Dražena Vrselja

Varavo je s glumcima – kad ih zazovete imenom, u misli vam nikad ne dolaze sami, nego za sobom u špaliru, kao vrtićku djecu na izlet, povedu sve likove koje su utjelovili, glasom im podali Riječ, svojim tijelom pravo na postojanje…

Sandra Lončarić na samome je porubu minule godine stekla status dramske nacionalne prvakinje, naša Sandra koja je maestralno utjelovila S hakespearovu Portziju i Juliju, Krležinu Bobočku, Čehovljevu Mašu i višnjičku Ranjevsku, Tolstojevu Anu Karenjinu nakon koje smo dugo plakali, Kozarčevu Tenu, Petričevićevu Adelu Deszathy, unterstadtsku Katarinu Pavković, Schillerovu Mariju Stuart … naša velika, talentirana Sandra, umjetnica bez zadrške, punokrvna glumica vazda predana zavjetu da s poštovanjem, bez fige u džepu utjelovi rođene bez tijela, podari jasan, dojmljiv glas onima koji rođeni su iz slova, tako naša Sandra Lončarić na koju smo dugo već ponosni, koja s pravom je zaslužila status nacionalne dramske prvakinje

Tekst: Radio Osijek/Željka Živković/TM

Foto: Antonela Martinčević, Dino Spaić/Arhiv

Osječka glumicadobila je status. 46-godišnja Lončarić jedna je od najmlađih nacionalnih prvaka u Hrvatskoj i prva us tom prestižnom titulom.Sandra Lončarić prvakinja je drame HNK u Osijeku,, nacionalno i internacionalno priznata već godinama, sve češće i članica žirija međunarodnih filmskih festivala. Iza sebe ima brojne naslovne kazališne uloge, a koje su ju i vodile prema ovoj ‘tituli’. Zasigurno i više od 60. Ujedno, bila je šest puta nominirana, ali i nagrađena Nagradom hrvatskog glumišta.Željela je postati, ali je igrom slučaja završila. S tek 17 godina, Sandra Lončarić posve je slučajno stigla na audiciju za buduće studente glume u Osijeku i – prošla. No tada još nije bila sigurna da je gluma njezina budućnost. "", prisjeća se Sandra Lončarić.Koliko je već tad bila posebna, rado se sjeća i njezin dugogodišnji prijatelj i partner na pozornici,: "", priča dramski umjetnik i izvanredni profesor na AUK Osijek Vjekoslav Janković.Redale su se sjajne studentske predstave i to u razrušenom kazalištu, a onda i sjajne uloge i to ne samo u Osijeku, već i u, na... "", poručuje Sandra Lončarić.Glumica koja se istovremeno pripremala za, velik je ponos svoje kazališne obitelji. "", ističe intendantica HNK u OsijekuMatično kazalište Sandre Lončarić na svom je Facebook profilu odalo priznanje svojoj dramskoj prvakinji: "", ističu iz Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku.