u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije na koronavirus je testiranood kojih jebilo pozitivno (12,4 %).Po tri novopozitivne osobe imaju prebivalište na području Đakova, Našica i Osijeka, a po jedna Belišća, Čepina i Darde.Na bolničkom liječenju nalazi seosoba oboljelih od COVID-19, i to 74 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih suna respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano jepacijenata s tim oboljenjem.U zadnja 24 sata preminulo jeCOVID pozitivnih osoba u dobiNa području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalaziPolicijski službenici provjerili suu samoizolaciji i sve zatekli na prijavljenoj adresi. Obavili su iugostiteljskih objekata, a nisu utvrdili kršenje propisanih mjera.Inspektori i službenici civilne zaštite tijekom vikenda obavili suprovođenja epidemioloških mjera (49 u trgovačkim centrima, 21 u prodavaonicama i trgovinama, 9 u ugostiteljskim objektima, po 6 u pekarnicama i na tržnicama, 2 u optičarskim radnjama te po jedan u cvjećarni, frizerskom salonu, kladionici, mesnici i mjenjačnici). Utvrdili sute izdali naloge za njihovo otklanjanje.Nakon sjedniceodržana je konferencija za medije na kojoj je načelnik Stožerarekao kako stižete se nastavlja cijepljenje prema utvrđenim prioritetima. Do sada je na području Osječko-baranjske županije cijepljeno 3.450 osoba, a od sutra počinje cijepljenja osoba (zdravstvenih djelatnika i štićenika domova za starije i nemoćne) koje su već primile prvu dozu cjepiva. Dodao je kako ukupan broj oporavljenih od početka epidemije do sada na području OBŽ je. - izvijestio je