Tekst i foto: Osijek031.com

Na današnjoj tiskovnoj konferenciji članovinaglasili su da je, nakon uvođenja mjera krajem studenog i uz discipliniranost sugrađana, vidljivIstaknuto je kako Hrvatska ima najveći dvotjedni pad slučajeva u Europskoj uniji. Naime, incidencija u zadnjih 14 dana na 100.000 stanovnika je ispodte smo na 7. mjestu u Europskoj uniji.No, iako je incidencija novih slučajeva covida-19 u protekla dva tjedna na 100.000 stanovnikaispod 300 te unatočepidemiološkoj situaciji,propisane mjere do kraja siječnja, istaknuto je.Stožer će tek nekoliko dana prije 31. siječnja, prateći sve, odlučiti kako će one izgledati nakon 1. veljače, rekao je načelnik Stožeradodavši kako je smanjenje novozaraženih posljedica smanjivanjaRavnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvorekao je kako je incidencija novih slučajeva covida-19 u Hrvatskoj pala ispod 300 na 100.000 stanovnika. Incidencija u zadnjih 14 dana na 100.000 stanovnika je ispod 300 te smo na 7. mjestu u EU sa stopom, a najmanju incidenciju i dalje imaju Dubrovačko-neretvanska i Istarska županija, dok najveću ima Međimurska županija.Po smrtnosti koja jena milijun stanovnika Hrvatska je na 20 mjestu. Udio pozitivnih u ukupno testiranima također je u smanjenju i u prethodnom tjednu iznosio je. Do sada su cijepljene ukupnoCapak je rekao kako do jučer HALMED-u nije prijavljena ni jedna nuspojava za cjepivo Moderne, na prvih 3.600 doza koliko ih je stiglo u Hrvatsku.Do sada je cijepljeno više od, a Vlada je povećala narudžbe cjepiva. Naručeno jePfizerovog cjepiva, dodatno milijun doza Moderninog cjepiva koje je počelo stizati i prve doze su išle u Sisačko-moslavačku županiju, dok je Europska agencija za lijekove najavila 29. siječnja odobrenje cjepiva Oxforda i AstraZenece, od kojih je Hrvatska naručilaPredstavnici stožera nemaju točan broj koliko se građana prijavilo za cijepljenje kod, no interes za cijepljenje raste.Na konferenciji nacionalnog stožera rečeno je i kako do sadani jedan slučaj gripe, te da novi sojevi koronavirusa nisu do sada zabilježeni u Hrvatskoj.Vezano uz prelaske državne granice, Božinović je rekao da će Nacionalni stožer CZ danas dopuniti svoju odluku pojašnjenjem da hrvatski državljani u slučajumogu boraviti u susjednim trećim zemljama do 12 sati. Istaknuo je i da se odluka o putnicima koji dolaze s područja na posebnoj listi HZJZ-a odnosi na sve, i na njihove državljane i na druge koji dolaze iz tih zemalja.Inače, u Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježenoslučajeva zaraze koronavirusom, a umrle su 33 osobe.