Hrvatska glazbena unija (HGU) zahvaljuje se ovim putem Ministarstvu kulture i medija te nam je drago da smo u njima dobili partnera koji je usvojio naš prijedlog da se pomogne najugroženijem dijelu glazbene industrije – ljudima koji profesionalno žive od poslova vezanih za realizaciju koncerata. Fiksni troškovi koncerta poput najma, scene, razglasa, rasvjete i sl. su toliko veliki da je koncerte nemoguće održavati uz epidemiološka ograničenja bez ovakve podrške države. Zahvalio bih se i našim članovima izvođačima, koji su podržali inicijativu da se u prvi plan stave svi oni „iza scene“, da zajednički podržimo dio glazbene industrije koji nije javno eksponiran, iako je najviše pogođen, dok su sami izvođači preuzeli rizik naplate svojeg dijela posla kroz prodaju ulaznica

Nikša Bratoš

Tekst: Hrvatska glazbena unija

Foto: Antonela Martinčević/Foto-arhiv031

, u suradnji s, krajem prošle godine provelo je natječaj „“ kojim će država po prvi puta sufinanciratiprodukcijskih troškova kako bi se otvorila mogućnost realizacije koncerata u pandemijskim uvjetima i time očuvala radna mjesta u glazbenoj industriji - njihiza scene, zaduženih za realizaciju koncerata.Po prvi put u povijesti zaposleni u kreativnoj glazbenoj industriji zatražili sukako bi se barem u jednom dijelu nadoknadili produkcijski troškovi, odnosno kompenzirali smanjeni prihodi u krizi, i tako podržala cijela glazbena industrija do ukidanja epidemioloških ograničenja.Važno je istaknuti kako se sredstvima državne potpore ne financiraju nastupi izvođača –namijenjeno je za sufinanciranje neophodnih troškova bez kojih je nemoguća realizacija koncerta bilo kojeg izvođača: najam produkcije, angažman tehničara, ton majstora, majstora rasvjete, zaštitara, vozača i drugih zanimanja nužnih za realizaciju koncertnih događanja. Honorari glazbenika i davanja na honorare - isplaćuju se isključivo izi taj rizik su glazbenici preuzeli na sebe, kako bi omogućili posao i prihod svim navedenim pratećim djelatnostima.U proteklih 10 mjeseci, u uvjetimavezanih za pandemiju, djelatnost organiziranja koncerata je bila praktično onemogućena, čime je izravno ugrožena egzistencija zaposlenih u kreativnoj glazbenoj industriji, kao i njihovih obitelji. Riječ je o poslovnim subjektima, poduzećima i nezavisnim pojedincima koji su do krize uzrokovane koronavirusom tržišno poslovali bez ikakve pomoći države, doprinosili državnom proračunu putem PDV-a, poreza na honorare, i putem poticanja drugih djelatnosti vezanih za glazbenu industriju, ponajviše sektora turizma i ugostiteljstva. Također, riječ je o ljudima koji su se nebrojeno puta dokazali kroz sudjelovanje u brojnim humanitarnim akcijama, kroz koje su se odricali svojih honorara upravo kako bi pomogli onima kojima je tad bilo najpotrebnije.U dogovoru i suradnji HGU-e i Ministarstva kulture i medija donesena je, stoga, odluka o natječaju za dodjelu sredstava kojima bi se omogućilau uvjetima pandemije koronavirusa, poštujući pritom sve. To podrazumijevauz smanjene kapacitete prostora, i, posljedično, značajno, kao i povećane troškove vezane za samo poštivanje epidemioloških mjera, poput osiguranja pojačanih kontrola poštivanja mjera, dodatne opreme - stolica, visokih stolova, maski, dezinficijensa, usluga čišćenja prostora između tonskih proba i samog održavanja koncerta, angažmana osoblja za mjerenje temperature i za popisivanje posjetitelja i sl.“, izjavio je, predsjednik HGU.Velika imena domaće popularne glazbe, ovime preuzimaju rizik i obvezu nastupanja pred limitiranim brojem posjetitelja, s ciljem omogućavanja prihoda svim dionicima glazbene industrije, koja je, uz ugostiteljstvo i turizam, najizravnije pogođena protuepidemijskim mjerama.