Grad Osijek

osječke bračne parove

(Zlatni pir)

ne dopuštaju

Stoga pozivamo bračne parove s područja grada Osijeka koji su vjenčani tijekom 1970. godine da se do 31. siječnja 2021. prijave na jedan od sljedećih načina:

229-241 ili 099 218 36 93

Tekst: Osijek.hr

Foto: Pexels.com/Ilustracija

svake godine priređuje svečani prijam zakoji su tijekom protekle godine obilježili 50 godina brakaKako trenutne okolnostiokupljanje, svečani prijam održat ćemo kada se za to stvore epidemiološki preduvjeti, a o točnom datumu svi prijavljeni bit će na vrijeme obaviješteni.- kopiju vjenčanog lista ili izvoda iz Matične knjige vjenčanih dostave poštom na adresu Grad Osijek, Ured Gradonačelnika, Kuhačeva 9, 31000 Osijek s naznakom „Prijava za proslavu 50. godišnjice braka“ te uz to prilože svoju adresu i broj telefona;- scan vjenčanog lista ili izvoda iz Matične knjige vjenčanih pošalju na mails naznakom „Prijava za proslavu 50. godišnjice braka“ te uz to prilože svoju adresu i broj telefona.Dodatne upute i pojašnjenja svi zainteresirani mogu dobiti na