izjavio je danas nakon sastanka s premijeromi predstavnicima stožera civilne zaštite kako će(od prvog do četvrtog) iići od ponedjeljka u škole, dok će povratak ostalih učenika u školske klupe ovisiti oOdlučeno je da završni razredi srednje škole mogu imati nastavu uživo uzjer će se moći osiguratimeđu učenicima obzirom na to da će se nastava za učenike od prvog do trećeg razreda i dalje odvijatiMinistar je izrazio uvjerenje kako početak novog polugodištapozitivne trendove u incidenciji novozaraženih. „“, rekao je Fuchs.Škola će po ovom principu krenuti na cijelom području Hrvatske izuzevkoja je bila zahvaćena katastrofalnim potresom. Postoji mogućnost da se određenim preslagivanjem unutar škola osigura ovakav način izvođenja nastave, ministarstvo je u dogovorima s lokalnim tijelima o tome je li moguće do kraja ispoštovati ovu varijantu i hoće li biti potrebno za jedan dio djece osigurati i odgodu početka nastave.