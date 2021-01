Vili Beroš

Tekst: Osijek031.com

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Ministar zdravstvaizjavio je jučer kako jeodazivom na cijepljenje protiv covida-19, da se traži "" i kako je u dogovoru spotvrđena dodatna količina“, poručio je Beroš.Beroš je izvijestio kako su u dogovoru s Europskom komisijom potvrdiliPfizerovog cjepiva odzbog specifične situacije u. Tako ćemo od planiranih milijun doza dobiti više od, a doze će stizati sukcesivno. Tjedno dolaziPfizerovog cjepiva pa bi do kraja ožujka trebali zaprimitiDanas (utorak) dolazi i, do kraja veljače ukupno. Od prve isporuke od 3600 doza Moderninog cjepiva,ide u Sisačko-moslavačku županiju.Također, kao dobre vijesti naveo je da jenapredovala u procesu odobravanja te da će vrlo vjerojatno to cjepivo biti odobreno“, istaknuo je Beroš.Što se tiče privatnih zdravstvenih djelatnika, Beroš je rekao kako će se oni cijepiti krajem siječnja ili početkom veljače. Također, ponovio je da su prioritet kod cijepljenjaU drugoj fazi su, dok bi semogli cijepiti krajem veljače ili početkom ožujka, ovisno o dinamici dostave cjepiva.Do sada je u Hrvatskoj cijepljeno oko, po čemu smo 14. od 27 članica Europske unije.Iako je epidemija koronavirusa u Hrvatskoj, pa smo tako s vrha ljestvice najgorih zemalja Europske unije pali u sredinu, Beroš ponavlja kakojer nam prijeti treći val epidemije. A prijeti nam i njegovada se najveće količine cjepiva naruče od britanske Astrazenece koja jošda svoje cjepivo može uopće pustiti u promet.Posljedica toga pristupa jest da je u Hrvatskoj do sada cijepljeno 0,75 posto stanovništva, za razliku od primjerice Izraela gdje ih je cijepljeno 75 posto, daleko najviše na svijetu. Odlični su i Britanci - cijepljeno ih je već 2,4 milijuna, a premijerjučer je otvorio jedan od sedam centara za masovno cijepljenje u Engleskoj.Ali, nije da nema i dobrih vijesti: Beroš je ponovio kako, nakon predsjednika države i ministara, uskoro na red za cijepljenje dolaze i. Cijepljenje dužnosnika, zar ste sumnjali, jedina je stvar koja kod nas teče bez problema...