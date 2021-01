Vatrogasne snage

Tekst i foto: Hrvatska vatrogasna zajednica

su tijekom 11. siječnja 2021. godine nastavile s radom na intervencijama, ali sa znatnos obzirom na to da su vremenski uvjetipuni angažman vatrogasaca na poslovima koji su se do sada intenzivno radili, a to su bili uklanjanje oštećenih dimnjaka, sanacije krovišta, uklanjanje crjepova i osiguravanje ruševnih zgrada. Odrađivale su se one intervencije koje su bile žurne i uvjetovale sanaciju objekta (najčešće krovova) kako ne bi vremenske nepogode uzrokovale još veće štete. Sukladno navedenom otpušten je jedan dio vatrogasaca te se na terenu nalazi potreban broj vatrogasaca za trenutnu situaciju. Zbog navedenih vremenskih prilika smanjen je broj intervencija i potreba za vozilima za rad na visini i specijalnim kranovima te se očekuje po popravljanju vremenskih prilika da će se isti povećati.Na područjuangažirano jes područja. Evidentirano je 148 intervencija.Na područjuangažirano jeiz lokalnija. Evidentirane su 32 intervencije, među kojima se ističe uklanjanje zvona s katedrale.Na područjuangažirana sus područja. Evidentirana je jedna intervencija.Prema obrađenim podacima za dan 11. siječnja 2021. godine, ukupno je angažirano. Ukupno je evidentirano 181 vatrogasnih intervencija.Prema trenutno obrađenim podacima, od dana 28. prosinca 2020. do dana 11. siječnja 2021. na intervencijama uklanjanja posljedica razornog potresa koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, kumulativno je sudjelovalo, a odrađeno je 8243 intervencija. Ovo su trenutno obrađeni podaci i broj će se sigurno povećati.Vatrogasci JVP Grada Zagreba i DVD-a s područja Grada Zagreba su 11. siječnja imali 54 tehničke intervencije uklanjanja dimnjaka, sanacije krovišta, uklanjanja oštećenih crijepova i fasada te ostalih izvida vezanih za procjenu stanja navedenih dijelova objekata. Na navedenim tehničkim intervencijama sudjelovalo je 290 vatrogasaca sa 119 vatrogasnih vozila, a saniranje posljedica ovog potresa vatrogasne snage Grada Zagreba nastavljaju do daljnjeg.Vatrogasci iz JVP-a i DVD-a s područja Zagrebačke županije bili su angažirani na novihna kojima je sudjelovalo 36 vatrogasaca s 15 vatrogasnih vozila.Bavarski vatrogasci su 11. siječnja dostavili veliku količinuza potrebe vatrogasaca angažiranih na saniranju posljedica potresa. Oko 300 vatrogasnih organizacija s područja Bavarske počelo je s prikupljanjem opreme nakon potresa koji je pogodio područjePomoć su dovezlapredvođena predsjednikom Vatrogasne zajednice Bavarske Johannom Eitzenbergerom i njegovim zamjenikom. Prikupljeno je oko, od osobne zaštitne opreme, do ljestvi i agregata.- rekao je Johann Eitzenberger.Oprema je istovarena u Državnoj vatrogasnoj školi u Zagrebu, odakle će biti distribuirana na potresom pogođeno područje. Danas su bavarski vatrogasci u obilasku Siska i Petrinje.Od srca zahvaljujemo bavarskim vatrogascima na pruženoj pomoći.