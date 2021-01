Poljska

različitih kultura

Istoka i Zapada

društvenog identiteta

kolektivna ili individualna

Nobelove nagrade za književnost

Knjige Jakubove

Veliko putovanje preko sedam granica, pet jezika i tri velike religije

Olge Tokarczuk

Radost pisanja

Wislawe Szymborska

O putovanjima kroz vrijeme

Czesława Miłosza

Kod nas u Auschwitzu

Tadeusza Borowskog

Džepni atlas žena

Sylwije Chutnik

Tekst i foto: Tena Tormaš Marković, mag. informatologije

je zemlja koja se nalazi na udaruiz dvije velike sfere utjecaja –. Kao takva, oduvijek je smatrana „posrednicom“ između njih, što je neposredno utjecalo na njezinu podijeljenost, uzrokujući bolan rascjep između njene kulture i Središnje Europe. Upravo je zbog toga u suvremenoj poljskoj književnosti jedna od središnjih tema definiranje, ali i svake vrste identifikacije, bila ona. Priče koje se temelje na stvarnim događajima i snažnim likovima iz prošlosti omogućavaju stvaranje važnih poveznica sa sadašnjosti, smještajući tako naciju u odgovarajući kontekst unutar vremena i prostora. U poljskoj književnost vidljiv je visok stupanj poetične raznolikosti, dok se susrećemo s nizom tipičnih problema novoga doba te širokim rasponom društvenih patologija koje ono donosi. U svom traganju poljski pisci zalaze duboko do same srži ljudskog postojanja i izvlače bezvremensko iz vremena, strastveno tragajući za istinom. Nimalo ne začuđuje što je upravo Poljska iznjedrila mnoge dobitnikedodijelivši im tako poseban status u njihovim idealističkim nastojanjima. Ukoliko želite pobliže upoznati poljsku književnost i otkriti što vam ona može ponuditi te joj dopustiti da svojim idejama pomiri poneke različitosti u vama, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek pravo je mjesto za to. Na našim policama potražite najnovija djela poljske književnosti kao i nezaobilazne klasike. U nastavku pogledajte naše prijedloge.: iliautoricemonumentalno je i raskošno djelo koje govori o multikulturnoj povijesti Poljske. Ona Poljsku rado predstavlja kao otvorenu i tolerantnu zemlju, ali podsjeća i na to „da smo učinili užasne stvari“, misleći prije svega na antisemitizam i desničarski motiviranu mržnju prema strancima. Roman je podijeljen u simboličkih sedam dijelova koji se mogu interpretirati i kao zasebne knjige koje čine cjelinu ciklusa: Knjiga magije, Knjiga pijeska, Knjiga puta, Knjiga kometa, Knjiga metala i sumpora, Knjiga daleke zemlje i Knjiga imena. Radnja je smještena u 18. stoljeće, doba koje je rastrgano duhovnim i političkim previranjima, što autorica precizno dokumentira kroz galeriju likova u čijim se odnosima odražava ono što će se dogoditi kasnije, čime postavlja pitanje je li uopće moguće promijeniti čovjekovu svijest. U svakom slučaju, ovo nas djelo uvodi u širok etički labirint u kojem nas autorica izaziva da naučimo razlikovati istinu od laži, šarlatane od proroka i preispitamo besmisao društvenih hijerarhija. Olga Tokarczuk jedna je od najpoznatijih i najprevođenijih poljskih spisateljica svoje generacije, koja je poznata po žestokoj borbi protiv predrasuda, stereotipa i odbojnih stajališta o strancima. Dobitnica je Nobelove nagrade za književnost „za narativnu imaginaciju koja s enciklopedijskom strašću predstavlja prelaženje granica kao oblik života“.djelo je poljske pjesnikinjekoju su opisivali i kao 'Mozarta poezije'. Svjetsku je slavu postigla 1996. kada je osvojila Nobelovu nagradu za književnost. Njezina poezija ironičnom preciznošću povijesne i biološke činjenice dovodi u kontekst različitih dijelova ljudske stvarnosti. Poezija joj je poznata i po korištenju anegdota i proširenih metafora, često obogaćenih ironijom i gorkim humorom. Zbirka „Radost pisanja“ pruža uvid u proces pisanja poezije no osnovna svrha ovog djela očuvanje je života uz snažnu antiratnu poruku. Kroz opise svakodnevnih događaja kao i značajnih trenutaka djelo poziva na humanost. Njezina se poezija naslanja na romantičku pjesničku i filozofsku baštinu, ali se od nje razlikuje po psihološkoj ravnini. Sjedinjuje u sebi pristupačnu jednostavnu narativnost s intelektualnošću. Svojstvenim umijećem postiže ravnotežu između općenitosti svijeta i individualnosti života, između onog što je univerzalno i onog što je konkretno.djelo je poljskog nobelovca, poznatog kao pjesnik te neumornog borca za prava potlačenih, zgaženih i izrabljivanih, prvenstveno u totalitarnim režimima. U ovoj autobiografskoj knjizi piše o svom odrastanju i školovanju u Vilniusu, Krakowu, Varšavi, o vlastitoj emigraciji u Francuskoj i Americi, ali i o velikim i neizbježnim europskim temama, poput komunizma i nacizma ili zamršenih poljsko-litavskih povijesnih i političkih odnosa, često neodvojivih od ruskih i ukrajinskih. Ovo je vrlo poučna priča o pravilima tijekova vremena i njegovim nepravilnostima, o dinamičnim i rijetko pripovijedanim proturječnostima koje čovjek unutar sebe nosi, o čovječnosti i nehumanosti, sposobnostima odricanja za dobro, i općenito o vječnoj ljudskoj težnji za stvaranjem, otkrivanjem i učenjem. Kao uvjereni antikomunist, katolik i konzervativac, Milosz je ispisao pregršt elegantnih i nadahnutih eseja u kojima će mnogi čitatelji zasigurno prepoznati neke od vlastitih dilema i trauma.zbirka je izabranih priča poljskog autorainspiriranih njegovim zatvoreničkim iskustvom u nacističkim koncentracijskim logorima Auschwitz i Dachau za vrijeme Drugog svjetskog rata. U svojoj provokativnoj i okrutnoj prozi opisuje svijet pukog preživljavanja u logoru smrti. Pritom se najviše usredotočio na ono što je smatrao najsotonskijom, istinski tragičnom stranom tog mjesta potpune degradacije svih ljudskih vrijednosti – zločinom logike koju je totalitarni sustav doveo do savršenstva, do stupnja dotad neviđenog u povijesti – na silovanje ljudskosti žrtava, prisiljavanje na pokornost po cijenu života, svjesno i proračunato huškanje čovjeka na čovjeka. Objavljene neposredno nakon Drugog svjetskog rata, kratke priče Tadeusza Borowskog danas se općenito smatraju remek-djelom svjetske književnosti.nagrađivani je prvijenac poljske autorice, istaknute poljske spisateljice, novinarke, aktivistice i humanitarke u kojemu autorica portretira četiri predstavnice različitih skupina ljudi. Tezgarice, Vezistice, Lažnjače i Princezice nosivi su kvartet romana koji ironično dočarava kompleksnu sliku suvremenoga poljskoga društva. Marica, Maria, Marijan i Maruša – sve redom izvedenice Bogorodičina imena – pripadnici su različitih generacija i različitih socijalnih statusa, a svi su međusobno povezani stanari jedne zgrade u radničkoj četvrti Varšave. Riječ je provokativnoj, feminizmom prožetoj literaturi koja propituje brojne tabuizirane teme i poigrava se ustaljenim načinom razmišljanja o ljudima s margine, koja nas istovremeno rastužuje i nasmijava. Autoričin britki jezik te naglašen aktivistički i eksperimentalni diskurs kojima skreće pažnju na bitne probleme unutar poljskog društva, s pravom su je smjestili u krug nezaobilaznih i nagrađenih autora.