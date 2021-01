Epidemiološke mjere

Tekst: Osijek031.com

Foto: Zvonimir Haramustek, Antonela Martinčević/Foto-arhiv031

koje je donio nacionalni stožer u okviru borbe protiv koronavirusa uzrokovale suu radu brojnih djelatnosti, pa tako i klizališta.Naime, prema trenutno važećim odredbama, na klizalištu smije biti maksimalnou jednoj smjeni.Stoga se ovih dana gradom pronijela informacija kako će se osječko klizalište u sklopu Sokol centra zatvoriti jer im je neisplativo raditi u ovim uvjetima. Stoga smo kontaktiralikako bismo provjerili tu informaciju.Srećom za brojne Osječane koji uživaju u klizanju,neće biti, poručila jeiz Osijek Žita. Naime, Grad ima obvezu pružanja javnog gradskog sportskog sadržaja što uključuje i klizanje, čak i u uvjetima epidemioloških mjera koje su na snazi.Iakoodržavati pogon klizališta za 25 ljudi, obzirom da se u boljim vremenima na klizanju znalo okupiti i do 400 ljudi po smjeni, ono ostaje otvoreno.Maltašić je potvrdila kako će klizalište biti otvoreno barem do, a nakon toga njegov će rad ovisiti o. Visoke temperature dovode do otapanja leda, tako da trajanje klizališne sezone ovisi o tome kada će zima ustupiti mjesto proljeću.