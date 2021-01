Policijske uprave osječko-baranjske

9 vozača

171 prekršaj

88

12

7

2

1

4

1

56

Selcima Đakovačkim

2,74 grama

20 000 kuna

do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova

Belom Manastiru

44-godišnji

1,84 grama

20 000 kuna

12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova

prometna nesreća

0,91 grama

6 500 kuna

U razdoblju od 8. do 10. siječnja, na područjuevidentirano je(8 vozača osobnog automobila i 1 vozač bicikla) koji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola.Osim alkohola, evidentiran je jošod kojih:prekršaja prekoračenja brzine kretanja,prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa,prekršaja nepropisno korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom,prekršaja upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje,prekršaj upravljanje vozilom pod zabranom,prekršaja upravljanja neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom,prekršaj odbijanje ispitivanja na prisutnost droga u organizmu iostalih prekršaja.Najveća prisutnost alkohola evidentirana je jučer 10. siječnja, u 3 sata, u, kada je u nadzoru prometa zaustavljen 28-godišnji hrvatski državljanin iz Selaca Đakovačkih. Vozaču osobnog automobila evidentirana je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanjuU subotu, 9. siječnja, u 10,42 sati, u, u nadzoru prometa zaustavljen jehrvatski državljanin iz Belog Manastira. Vozaču osobnog automobila evidentirana je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju doJučer, 10. siječnja, u 21,30 sati, na državnoj cesti broj 2 (južna obilaznica), dogodila ses materijalnom štetom. Vozač 19-godišnji hrvatski državljanin iz Ivanovaca Đakovačkih je zbog neprilagođene brzine kretanja sletio s kolnika te mu je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu.Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije do 6 mjeseci i 3 negativna prekršajna boda. - izvijestili su iz policije.