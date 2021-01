novog studentskog paviljona

Studentski dom

najmoderniji

796 studenata

najsuvremenijom tehnologijom

Drago Šubarić

kvalitetan život i studiranje

solarne ćelije

HEP-a

fitness dvoranu

slabijeg imovinskog stanja

malo strpiti

zatvorena

povećati kvalitetu

Vlado Guberac

Grad Osijek

16.000 studenata

Tekst: Osijek031.com

Foto: Inja Pavlić

Zgradasmještenog neposredno uz postojećiu potpunosti je dovršena, izvještava Slavonska televizija Novi je dom trenutačnou Hrvatskoj, a ovdje ćeiz svih krajeva Hrvatske ali i inozemstva pronaći svoj novi dom opremljen, prorektor za strategiju razvoja i financije, istaknuo je kako je zgrada opremljena svime što je potrebno zamladih ljudi: pored modernih soba s vlastitim kupaonicama, na svakom katu nalaze se po dvije čajne kuhinje; u podrumu zgrade nalazi se parkiralište za oko 600 bicikala, a novi je dom sa starom zgradom povezan atraktivnim toplim mostom koji će omogućiti dvosmjernu komunikaciju studenata.Osim toga, nova zgrada imaza što su dobili uporabnu dozvolu i već su u sustavu, a višak proizvedene električne energije ići će u prodaju. U potkrovlju su smještene zajedničke prostorije, a nova zgrada imat će iVodeći se načelom jednakih mogućnosti za sve, gotovo dvije trećine prostora (537 soba) u novom paviljonu namijenjeno je studentimaIpak, za uživati u svim ovim blagodatima modernog studiranja, studoši će se morati još, „zahvaljujući“ koroni, naravno. Uslijed pandemije rokovi za useljenje nekoliko su puta probijani, a novi rok je kraj četvrtog mjeseca zbog problema s opremanjem. Naime, tvrtka koja je pobijedila na natječaju za izradu namještaja po mjeri (krovovi, stolovi, ormari) privremeno jeuslijed velikog broja zaposlenika zaraženih koronavirusom.Već je proveden i natječaj za smještaj studenata u novi dom, no do samog useljenja budući stanari novog paviljona primat će subvenciju za smještaj kod privatnih stanodavaca.Novi studentski paviljon svakako ćestudentskog života, ističe rektor osječkog Sveučilišta, dodajući kako je to ujedno i dobar način da zadržimo mlade ljude ovdje, na istoku Hrvatske. A to je i veliki plus zakoji se namjerava brendirati kao sveučilišni grad u kome trenutno studira nešto više od