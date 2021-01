United We stream

je od 18. ožujka 2020. godine do sada uspio ujediniti, prikupivšiusmjerenih za podršku. Drago nam je da se i Hrvatska pridružila ovom hvale vrijednom projektu, a Osijek je odabran kao grad koji će prvi predstaviti svoju scenu.Upravo je, poznati osječki kolektiv usmjeren na elektronsku glazbu odabran da predstavlja Hrvatsku u prvom krugu izvođača i to sa svoja 4 člana:, te gostom iz Zagreba:. Kao i kod pravih evenata i za ovaj stream su izabrali zanimljivu underground lokaciju koju su upotpunili vrhunskim light showom.Stream započinje ovogu 18:30, a Insolate će biti prvi član kolektiva koji nastupa od 23:30.Streamove pratite na fb stranicama United We Stream Balkan , te svakog pojedinog izvođača i kolektiva.