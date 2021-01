Dječje kazalište Branka Mihaljevića

epidemijom COVID 19

odgođeni

pet premijerno izvedenih naslova i jednom obnovom

zatvorena

50-tak,

Stožera civilne zaštite

25 gledatelja

240 mjesta

140 predstava

13478 gledatelja

105 predstava s 9793 gledatelja

35 predstava

3685 gledatelja

16000 gledatelja

Gradskim kazalištem Joza Ivakić Vinkovci - Ljepotica i zvijer

Petronele Dušove

Ivane Vukićević, Gordana Marijanovića i Đorđa Dukića

Jednozubi gusar

25 puta

besplatno

Kazalištem Oberon

Mali vitez Don Kiho i štitonoša Sancho

Damira Mađarića

Anton Žic, baba i harmonika

Kazalištem Oberon

Damira Mađarića

Što igračke žele

Ivane Vukićević

Nenada Pavlovića

Zeko, Zriko i Janje

Tončica Knez

Gradu Osijeku i tvrtki GPP

besplatan prijevoz

Nebeski Svaron i podzemni Suronja

Noći kazališta

Hrabri krojač i Orašar

Početnice, Baletnog studija, Dramskog studija za osnovne i srednje škole

Udruge Male note

Ostani kući i kazalište uključi“

60. Međunarodni dječji festival u Šibeniku

Nagrade i priznanja

Tekst i foto: Tatjana Grganović

u 2020. ostvarilo je veći dio svojih planiranih aktivnosti unatoč zahtjevnoj situaciji s. Brzom reakcijom i organizacijom uspjeli smo premostiti razdoblje u kojemu su brojna događanja otkazana i kazalište zatvoreno za publiku.Iako su neki premijerni naslovizbog nemogućnosti dolaska suradnika iz inozemstva, pripremili smo nove i godinu završili s čakBudući da su kazališta u cijeloj Hrvatskoj jedno vrijeme bila i potpuno, a kada su epidemiološke mjere i omogućile rad, naše gledalište moglo je primiti prvoa potom i još manji broj gledatelja ovisno o preporukama. Godinu smo završili s brojkom od dozvoljenihu dvorani od. No, unatoč tome odlučili smo igrati predstave dok god imamo gledatelje koji žele dolaziti u kazalište, pa su nam sve predstave bile popunjene dozvoljenim brojem. Brojevi su, jasno, u skladu s epidemiološkim preporukama i situacijom vezanom uz epidemiju COVID-19, manji nego prošlih godina.Odigrali smo ukupnoiz premijernog i repriznog programa. Ukupno je naše predstave u protekloj sezoni pogledalo. U Dječjem kazalištu izvedeno je. Na festivalima i gostovanjima izveli smo, a pogledalo ih je. Većina dogovorenih događanja u našem kazalištu je odgođena ili otkazana, no ipak je na svim programima u protekloj sezoni kroz kazalište prošlo okoObećavajuću 2020. godinu započeli smo s koprodukcijskom predstavom su režiji(odigrana 12 puta), potom nam je „lockdown“ izrodio autorski projekt naših glumaca- interaktivnu predstavukoja je ujedno i predstava koja je naviše puta izvođena u prošloj godini, naime ukupno smo ju igrali, uglavnom na otvorenom, ponajviše smo ju igraliza mališane u dječjim vrtićima Grada Osijeka.Uslijedila je također koprodukcijska predstava siz Koprivnice za Osječko ljeto kultureu režiji i po tekstu(17 puta), a početkom nove sezone praizvedena je predstava, također u koprodukciji sautora i redatelja, a zatim i blagdanskaprema tekstu naše glumiceu režijikoju smo u prosincu razdoblju od 9 dana odigrali čak 18 puta. U povodu tradicionalne manifestacije Noć kazališta obnovili smo našu legendarnu predstavuBranka Mihaljevića s potpuno obnovljenom scenografijom i kostimima koje je za ovu prigodu za naše kazalište osmislila mlada. Na programu smo imali i 14 repriznih naslova iz prošlih sezona.Kazalište je prema preporuci Ministarstva kulture i Stožera civilne zaštite za publiku u potpunosti zatvoreno 13. ožujka, a prva je predstava u zgradi ponovno izvedena 27. svibnja. Zatvaranje kazališta za publiku, pa nakon kratkog vremena i za probe, poremetila je planirane aktivnosti i značajno smanjila broj publike i predstava u konačnom zbroju, a novu sezonu u rujnu dočekali smo sa smanjenim kapacitetom gledališta. Ipak, zahvaljujući Osnivačuorganizirali smoškolske djece na predstave, a predstave smo igrali, sukladno propisanim mjerama, za svega dva razreda.Predviđeni premijerni rokovi također su zbog situacije bili pomjereni ili odgođeni. Premijera predstave Mali vitez Don Kiho i štitonoša Sancho, umjesto u travnju izvedena je na Osječkome ljetu kulture, dok je prvotno planirani naslovzbog novonastale situacije odgođen za 2021. Obnova predstave Zeko, Zriko i Janje, također predviđena za travanj, odgođena je za studeni 2020. te je izvedena na. Planirane predstavenisu realizirane zbog nemogućnosti dolaska suradnika iz Rusije i Srbije, ali su umjesto njih izvedene premijere predstava Anton Žic i Što igračke žele, čija je premijera također pomjerena za 10-tak dana zbog izolacije i samoizolacije. U ožujku smo privremeno obustavili i rad i sve probe naših studija:, te njihove godišnje produkcije, koje su s radom nastavile u rujnu, no rad im je propisanim epidemiološkim mjerama ponovno obustavljen u prosincu. Unatoč pandemiji pokrenuli smo i novi studio u suradnji i na prijedlog- glazbena radionica za djecu „Male note“ s elementima Montessori pedagogije i Orff muzikoterapije. Svi studiji rad nastavljaju nakon što bude ukinuta zabrana Stožera.Želeći se prilagoditi novonastaloj situaciji vezanoj uz epidemiju korona virusa za vrijeme prvog zatvaranja pokrenuli smo online program „sa sloganom Bili u kući ili u stanu gledajte predstave na malom ekranu u kojemu smo predstave prikazivali na Osječkoj televiziji i online na svojoj službenoj Facebook stranici. Program je realiziran uz angažman tehničke službe i vanjskih suradnika koji su postojeće video materijale prilagodili emitiranju na televiziji te online, a video materijali našeg kazališta pregledani su više desetaka tisuća puta.U Kazalištu su ipak održane i tradicionalne manifestacije Djeco kazalište vas zove, Zimske radosti i Noć kazališta, te Kazališni maraton, a za vrijeme prvog zatvaranja sudjelovali smo i u manifestaciji Kultura na kotačima u organizaciji Kulturnog centra Osijek.Gostovali smo festivalima u zemlji i inozemstvu, uobičajeno naše su predstave izabrane za sve značajnije festivale.Posebno ističemo i što smo imali čast otvoritii to našom uspješnicom Uspavanka za mišića u režiji Ljudmile Fedorove! Podsjetimo kako je Dječje kazalište svojom legendarnom predstavom Zeko, Zriko i Janje otvorilo i 1. šibenski dječji festival davne 1958. pa je naš nastup na najljepši način zaokružio našu višedesetljetnu izvrsnu suradnju. Nastupili smo na festivalu PIF u Zagrebu, festivalu Mali Marulić u Splitu, Požeškom plesokazu, a odlazak u Rijeku na Reviju lutkarskih kazališta nismo realizirali zbog izolacije i samoizolacije članova ansambla predstave.1. Na 6. FEDU ON LINE, Sarajevo nagrada za najbolju glumicu pripala je našoj Kristini Kovačević, za više uloga u predstavi “Lav koji nije znao pisati” koju je prema tekstu Martina Baltscheita režirao Damir Mađarić. Predstava je nastala u koprodukciji s Kazalištem Oberon iz Koprivnice.2. Naš sjajni Gordan Marijanović u naše kazalište donosi još jednu nagradu i to za “zavodljivu izvedbenu zaigranost u predstavi PLIVA PATKA PREKO DRAVE, u izvedbi Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku” na 53. međunarodnom lutkarskom festivalu PIF u Zagrebu.3. Areti Ćurković, prvakinji Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića glumici i dramskoj pedagoginji dodijeljeno je veliko priznanje Zlatna plaketa Grb grada Osijeka za izuzetna postignuća u području kazališne i filmske umjetnosti.Hvala svima koji su nas podržavali i pratili naš rad u prošloj, vrlo zahtjevnoj godini uz nadu da će u 2021. naše gledalište opet biti puno!