Tekst: Osijek031.com

Foto: DIno Spaić/Arhiv, DHMZ

Prema prognozi koju nam donosi, pred nama je promjena vremena. Iako će danas prevladavati pretežno, za vikend stižu padaline.Za sutra prognostičari najavljujuuz jutarnju temperaturu do, a dnevna do. bez vjetra. Vedro vrijeme nas ponovno očekuje u subotu, ali. Jutarnja temperatura, a dnevna doOd nedjelje bi ljubitelji snijega napokon došli na svoje. Za nedjelju je najavljeno. Slično vrijeme se nastavlja sve do srijede, za kada je najavljen dvoznamenkasti minus. Jutarnja temperatura, a dnevna oko nule.