deset godina

prvi pregled

GISKO

najnovija djela domaćih i stranih autora

Godinom čitanja

Đelo od Gisko

brojne prednosti

[klik za uvećanje]

Misery Stephena Kinga

Jedan neriješen slučaj Volkera Kutschera

Progutana J. R. Warda

Slavni u smrti J. D. Robba

Dječak koji je volio jelene Samuela Bjorka

[klik za uvećanje]

Duboka voda

Patricije Highsmith

Grob za dvoje Anne Holt

Sjeme razdora Claire McGowan

Glasovi u tami Carla Lucarellia

Nešto crveno pokraj ceste Anne Tyler

[klik za uvećanje]

Djevojka, žena, drugo Bernardine Evaristo

Posljednje što mi je rekla Linde Green

Čuvarice tajni Lare Prescott

Doba presvlačenja Roberta Kleindiensta

Srodne duše Nicholasa Sparksa

Tekst i foto: Đelo od Gisko (Srđan Lukačević)

Jubilarnih jeprošlo otkako je objavljennaslova pristiglih u! U tom periodu svaki su mjesec predstavljana, sve redom vrlo traženi hit romani. Portal Osijek031 cijelo je to vrijeme bio vjeran partner, iskrena im i velika hvala na tome. U 2021., koja je usput rečeno proglašena iu Hrvatskoj,nastavlja širiti glas o važnosti konzumiranja pisane riječi i poticati usvajanje čitateljskih navika. Uslijed pandemije, aktivnost čitanja donosi, njih ćete najbolje spoznati ako se uputite do najbliže vam knjižnice. Dragi naši, čitajte da ne ostanemo bez riječi! Sve ostalo znate već i sami. Uživajte u preporukama i pronađite nešto za sebe!Hororprožet je mnogim slojevima, vrhunac je svojega žanra. Preokreti ne samo što su neočekivani nego su i tako siloviti i nenadani da vam se u čitanju lako može omaknuti glasan uzdah. Napet do samoga kraja, roman nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Misery treba pročitati barem jednom u životu.kriminalistički je roman adaptiran u kultnu seriju Babylon Berlin, jednu od najskupljih i produkcijski najzahtjevnijih njemačkih serija svih vremena.mješavina je krimića i ljubavnog romana. Okosnicu romana čine vatra, vatrogasci i niz sumnjivih požara… Nevjerojatni obrati, jaki likovi, istraga koja neprekidno zalazi u slijepe ulice, obiteljske tajne i poroci, i uzbudljiva ljubavna priča, savršeno su posloženi u romanu, izvanrednom trileru o životu i smrti… Božić je. Starac se automobilom vozi kroz planine. Odjednom spazi nešto u mraku pred sobom i naglo zakoči. U snijegu na cesti stoji dječak plavih usana i s jelenjim rogovima na glavi. Saznajte je li tojedan je od najpoznatijih psiholoških trilera slavne. Iako prvi put objavljen 1957. godine roman je ubrzo postao klasikom i od tada nikada nije nestao s knjižarskih polica. Prvi je puta po njemu snimljen film u Francuskoj 1981. godine, a 2021. godine izlazi i filmska adaptacija s Benom Affleckom. Prije toga, svakako ga valja pročitati. Kriminalistički romanprati život Selme Falck koja je u kratkom vremenu izgubila je sve - supruga, djecu, posao u uglednom odvjetničkom uredu. Sada živi sama u sirotinjskom stanu i nalazi se u velikoj životnoj opasnosti…izvrstan je psihološki roman koji vas neće ostaviti ravnodušnima. Trebalo je to biti savršeno okupljanje, šestero prijatelja s fakulteta opet zajedno nakon dvadeset godina. Umjesto toga, podao napad, razorna optužba, dvojba komu vjerovati, mužu ili najboljoj prijateljici?! Također psihološki romanprati serijskog ubojicu koji hara Bolognom. Zovu ga Iguana jer nakon svakog zločina preuzima identitet žrtve kako bi ušutkao "paklena zvona" što mu odjekuju u ušima. Inspektorica Grazia Negro pokušava mu stati na kraj, a jedini svjedok koji ga može prepoznati slijepi je mladić Simone.sjajan je, iznimno hvaljen roman o pogrešnim pretpostavkama, drugim šansama i snazi veza koje ostvarujemo jedni s drugima. Roman jedne od ponajboljih američkih autorica našeg doba odmah trebate staviti na listu naslova koje valja pročitati.roman je o budućnosti, o prošlosti. On je fikcija, on je povijest. Ovo je Velika Britanija o kakvoj još niste čitali. Ovo je Velika Britanija o kakvoj još nitko nije pisao. Ovo je roman o tome tko smo danas… Čak i najdublje zakopane tajne znaju pronaći svoj put na površinu. Trenutak prije svoje smrti, Nicolina baka Betty šapne joj da se u dnu dvorišta nalaze dječica.jedan je od boljih romana koje čete pročitati ove godine. Špijunski romanuzbudljiv je roman nadahnut istinitim događajima, planom obavještajne agencije CIA da najveću ljubavnu priču 20. stoljeća, Doktora Živaga, iskoristi kao oružje protiv sovjetskog sistema. Na njega se sjajno naslanja povijesni romankoji se bavi rijetko tematiziranim aspektima hrvatske prošlosti. U središtu zbivanja je glavni ženski lik Ana Sadak, koja 1945. bježi pred partizanima u austrijski Altaussee. Opisuje se njezin bijeg duž zelene granice, kao i prethodni slojevi zbivanja koji su doveli do bijega i borbe za preživljavanje… Kako i priliči, na samom kraju je i jedna nježna i očaravajuća ljubavna priča.prati Hope Anderson, tridesetšestogodišnju medicinsku sestru koja ni nakon šest godina veze s dečkom ne nazire budućnost njihove veze. Slučajan susret dvoje stranaca, Hope i Trua izazvat će neodoljivu međusobnu privlačnost, a njihova kratka veza bit će jednako snažna, koliko i neizvjesna njena budućnost…