Tekst i foto: Osijek031.com

Godinu za nama malo će tko moći ocijeniti. To je trebala biti godina nastavkagospodarstva i broja zaposlenih, no pandemija koronavirusa i razorni potresi u ožujku i prosincu svima su, izvještava Osječka televizija U Osječko-baranjskoj županiji 2019. godine poslovalo je okokoji su upošljavali, što je u odnosu na 2018. predstavljalo povećanje broja zaposlenih za. Nažalost, tijekom 2020. pozitivni su se trendovi uglavnom zaustavili ili čakpreokrenuli.Prema riječima, predsjednika, desetomjesečna pandemija koronavirusa otvorila je prostor domaćoj poljoprivredi, ali je zatosektor trgovine. U HGK očekuju da će poljoprivreda i dalje zauzimati četvrtinu ukupnih gospodarskih aktivnosti, a značajan pad je vidljiv u sektoru trgovine u kontekstu pada potrošnje. Optimizam temelje na rezultatima u sektoru građevinarstva koji će zbog realizacije EU fondova i raznih aglomeracija i drugih velikih strukturnih projekata još više dobiti na važnosti.Tijekom 2019., tvrtke iz OBŽ-a izvezle su robe u vrijednosti, a uvezle u vrijednosti. Izvoz robe pao je za 8% u odnosu na prethodnu godinu, a uvoz je povećan za 7%. Što se 2020. tiče, prema podacima izvoznika očekuje se pad izvoznih aktivnosti, ali će uvoz pasti još više, što će u konačnici rezultirati pozitivnim rezultatom za izvoznike s područja županije.U posljednjih deset godina iznos prijavljenih nepodmirenih obaveza pravnih osoba (nelikvidnost) na području županije u stalnom je padu. 2011. godine iznosio je, dok je krajem 2020. iznosio. Smanjuje se broj tvrtki koje imaju problem s nelikvidnošću, kao i visina nepodmirenih obaveza.Što se tiče broja registriranih tvrtki na području OBŽ-a, u zadnje četiri godine imali smo trend da se iz godine u godinu bilježilokoje su pretežito poslovale s dobiti što je bio jako dobar pokazatelj oživljavanja gospodarskih aktivnosti. No, počevši od ožujka 2020. taj se pozitivan trend zaustavio i neće biti značajnog povećanja broja novoosnovanih tvrtki.Broj zaposlenih u OBŽ-u krajem kolovoza prošle godine iznosio je oko, što je zamanje nego u kolovozu 2019. Zaposlenost je zadržana zahvaljujući mjerama Vlade, no očekivalo se da će više stanovnika županije pronaći mjesto u sezoni. No, to se nije dogodilo što je za posljedicu već tada imalonego što je uobičajeno za to doba godine.Ostaje za nadati se kako će što prije bitis koronom kako bi se svi gospodarski pokazatelji u OBŽ-u, kao i u cijeloj Hrvatskoj i svijetu, počeli oporavljati.