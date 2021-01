blagdani

drukčije

Unikom:

Gradski bazeni

Benzinske crpke:

Trgovine i trgovački centri:

Portanova:

ZATVORENO

Mall Osijek

ZATVORENO

Emmezeta:

Lidl:

Plodine

Kaufland

Interspar, Sv. Leopolda B. Mandića

Interspar, Strossmayerova

Interspar, Svilajska

Interspar, Kneza Trpimira

Konzum, Trg Ante Starčevića

Konzum, Svilajska

ZATVORENO

Konzum, Gacka

Konzum, Opatijska

Pevex

S obzirom na to da je kraj godine i pred nama su, radno vrijeme prodavaonica, ljekarni, benzinskih crpki i ostalih objekata u ovom blagdanskom razdobljuje no inače.Sveta Tri kralja 6. siječnja 2021. - miješani komunalni otpad, papir, plastika i biorazgradivi otpad vozi se prema redovnom rasporedu.Sveta tri kralja, 6. siječnja: 9:00 - 22:00 sata- Čepinska- Kanižlićeva- Trpimirova-istok OsijekSveta tri kralja, 6. siječnja:Sveta tri kralja, 6. siječnja:Sv. Tri kralja, 6. siječnja: 10:00 - 20:00 satiSv. Tri kralja, 6. siječnja: J.J. Strossmayera i Sv. L.B.Mandića od 8:00 do 16:00 sati, a Zeleno polje od 8:00 do 14:00 satiSv. Tri kralja, 6. siječnja: 7:00 - 21:00 satSv. Tri kralja, 6. siječnja: 07:00 - 20:00 satiSv. Tri kralja, 6. siječnja: 7:00 - 20:00 satiSv. Tri kralja, 6. siječnja: 7:00 - 21:00 satSv. Tri kralja, 6. siječnja: 8:00 - 21:00 satSv. Tri kralja, 6. siječnja: 7:00 - 21:00 satSv. Tri kralja, 6. siječnja: 08:00 - 13:00 satiSv. Tri kralja, 6. siječnja:Sv. Tri kralja, 6. siječnja: 08:00 - 13:00 satiSv. Tri kralja, 6. siječnja: 08:00 - 13:00 satiSv. Tri kralja, 6. siječnja: 08:00 - 14:00 sati