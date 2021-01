Natječaj za sufinanciranje ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru - plasteniku

Tekst: Ministarstvo poljoprivrede

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Objavljen jeiz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za ovaj Natječaj iznosi, a prijave su mogućegodine.U sklopu Natječaja za provedbu Podmjere 4.1. „“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „“ prihvatljiva su ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i opremanje plastenika koja će doprinijeti boljem upravljanju vodama, uključujući upravljanje gnojivima i pesticidima, boljem upravljanju tlom te povećanju učinkovitosti u korištenju voda i energije u poljoprivredi i preradi hrane.Najviši iznos javne potpore po projektu iznosit će, uz napomenu da će se intenzitet javne potpore od 50% po projektu moći uvećati za dodatnih 20%, do najviše 70%, u slučajevima kada ulaganje provodi mladi poljoprivrednik, kada se ulaganje provodi u područjima s ograničenjima ili u slučaju zajedničkog projekta. Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru povrća u zaštićenim prostorima - plastenicima.Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi uod 15. veljače 2021. godine od 12:00 sati do 30. travnja 2021. godine do 12:00 sati, a potrebne obrasce možete pronaći ovdje