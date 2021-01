Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek

zaključilo je javni poziv za upis djece u programza djecu rođenu od 1. travnja 2014., do 31. ožujka 2015. godine, piše Glas Slavonije program u trajanju odprovodit će seu pet gradskih vrtića i to:(Zagrebačka 10),(Velaluška bb),(Krstova 99a),(M. Marulića 18a) i(Ulica grada Vukovara 2a, Čepin).Program predškole predviđen je za djecu koja do sadaobuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, za korisnike je besplatan, a sredstva za provedbu programa osiguravaju se iz državnog proračuna i iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave. Program predškole obvezan je kako bi predškolci u prvi razred krenuli sakoje stječu djeca u sklopu redovitih aktivnosti i programa u dječjim vrtićima.Zbog aktualne epidemiološke situacije, prijave su se do 18. prosinca zaprimale preko, kao što je to bio slučaj i proljetos za upis djece u redovne programe.Zaključno s 2018. godinom prosječna brojka polaznika predškole unutar sustava DVO-a kretala se između, a lani ih je u program bilo uključeno manje -. Koliko će ih pohađati program u aktualnoj pedagoškoj godini, bit će poznato tijekom siječnja, no pretpostavka je će ta brojka ostati na razini 2020., ako ne dođe do dodatnog pogoršanja epidemiološke situacije.Roditelji će biti obaviješteni o detaljima i eventualnim izmjenama programa, a uoči polaska u predškolu moraju za dijete osiguratida je dijete zdravo i procijepljeno. Bez navedene potvrde odgojiteljica neće biti u mogućnosti primiti dijete, poručuju iz Dječjeg vrtića Osijek.Prilikom upisa, naknadne prijave za predškole neće se uzimati u obzir.