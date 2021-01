Policijske uprave osječko – baranjske

U protekla 24 sata na područjuevidentirane su dvije prometne nesreće.U jednoj prometnoj nesreći jedna osoba je lako tjelesno ozlijeđena, a jedna prometna nesreća za posljedicu je imala materijalnu štetu.Na području Osijeka i Donjeg Miholjca dogodila se po jedna prometna nesreća.U vremenu od 31. prosinca 2020. godine do 03. siječnja 2021. godine na području Policijske uprave osječko-baranjska u prometu je zaustavljenokoji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi: 7 vozača osobnog automobila i 2 vozača bicikla.Najveća prisutnost alkohola evidentirana je 31. prosinca 2020. godine u 15,55 sati, u Belom Manastiru, kod 42-godišnjeg vozača iz. Vozaču osobnog automobila utvrđena je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola.Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu doili kaznado 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova. - izvijestili su iz policije.