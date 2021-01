Prijatelji životinja

petarde i redenike

zakonska zabrana prodaje i uporabe petardi i redenika

apelu policije

stradalih u potresu

prestrašenih

bitna

mira i sigurnosti

Zakon o eksplozivnim tvarima

ozljede djece, odraslih i životinja

Mnogi su i protekle dane proveli sa svojim četveronožnim članovima obitelji u kupaonici, sa spuštenim roletama i sredstvima za smirenje strepeći da ne dođe do najgoreg – otkazivanja srca njihova prijatelja, a neki su, nažalost, doživjeli i to najgore iskustvo. Mnogi su se zbog petardi, naročito 29. i 30. prosinca, trzali na svaki zvuk petarde ili nekog drugog pirotehničkog sredstva misleći na trenutak da stiže novi potres. Neki su bili i u bolnici previjajući teško ozlijeđene dijelove tijela. Stoga je ovaj datum zaista dugo očekivan i zaista pozitivna stvar za početak ove godine

To je i jedina ispravna mogućnost s obzirom na to da petarde i redenici s današnjim danom odlaze u prošlost i tamo zauvijek i ostaju. Budućnost prepuštaju boljoj zakonskoj zaštiti građana i životinja, sigurnosti i odgovornosti.

zagađenja okoliša i trovanja zraka

Uznemirujuće je i pretužno što su, zbog vatrometa za Novu godinu, središte Rima jučer prekrile stotine mrtvih ptica koje se nisu uspjele izboriti za život

odustali

2. siječnja 2021.

Tekst: Prijatelji životinja

Foto: Pixabay.com

Iz udrugemole građane koji posjedujuda ih predaju MUP-u ili vrate u trgovine gdje su ih kupili s obzirom na to da je 2. siječnja 2021. stupila na snagukategorija F2 i F3. Ujedno zahvaljuju svima, iako malobrojnima, koji su se odazvalii mnogih drugih koji su pozivali da se ne ispucava pirotehnika, između mnogih opravdanih razloga i zbogte ljudipodrhtavanjem. Ukazuju i da slab odaziv apelima pokazuje još jedan razlog zašto je zakonska zabranai zašto je to jedini učinkovit i nužan način za zaštitu građana i životinja te postizanje. Zakoni su tu da štite javni red i mir kako bi se svi osjećali dobro u svojim domovima i na ulici tijekom cijele godine.Prijatelji životinja ističu da je ovaj dan značajan za Hrvatsku, za sve njezine građane, kao i za sve životinje. Vjeruju da je ovo samo prvi značajan korak da seu potpunosti ispravi u smjeru potpunog ograničenja uporabe pirotehnike koja je opasna kada se nađe u rukama građana, što pokazuju i nove brojne. S obzirom na to da je prije zakonski i bila zabranjena sva pirotehnika F2 i F3 kategorije, nakon zabrane petardi i redenika logičan je korak i skraćivanje dana prodaje i uporabe ostale bučne pirotehnike. Zaista nema opravdanja i logike da je dopušteno uznemiravanje građana i životinja danju i noću, i to u dane kada se čak ništa niti ne slavi – 27., 28., 29. i 30. prosinca.”, navode Prijatelji životinja.Vezano na upite što s petardama i redenicima koji nisu ispaljeni ovih dana, Prijatelji životinja još jednom ponavljaju da dobro da nisu i da se mogu bez posljedica predati policiji ili vratiti u trgovine gdje su kupljeni: „Osimu zimskim danima kada je kvaliteta zraka ionako loša, petarde i ostala pirotehnička sredstva ne samo da štete kućnim životinjama od koje mnoge i teže stradaju već petarde i vatrometi smrtno ugrožavaju divlje životinje. To je osobito slučaj s pticama koje se, uz borbu za hranu i toplinu, doslovno bore za život te iscrpljene umiru na cestama i po parkovima. „”, kažu Prijatelji životinja.Prijatelji životinja zahvaljuju gradovima i općinama koji su ove godineod vatrometa, što smatraju iznimno pohvalnim. Time su se naše lokalne zajednice pridružile gradovima diljem svijeta koji već godinama koriste ekološki prihvatljivija, atraktivnija i, što je važno, manje bučna i opasna vizualna rješenja kojima obilježavaju prelazak iz jedne godine u drugu. Zaključuju da danas zaista imamo mogućnost veseliti se i uživati u nevjerojatnim atrakcijama, a da ne posežemo za pirotehnikom, pa ni bučnim vatrometima.ulazi u povijest kao datum kada je stupila na snagu zakonska zabrana petardi za koju su se proteklih osam godina zalagali Prijatelji životinja, mnoge druge udruge, institucije, mediji, stručnjaci, veterinari, liječnici, pedijatri, ministarstva i većinska javnost. Ova godina je već samim time počela pozitivno i Prijatelji životinja vjeruju da će mnogi s manje straha i većom sigurnosti dočekati njezin kraj.