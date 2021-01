teškog rada, truda i zalaganja

Udruge Pobjede

poboljšala kvaliteta

343 'kerovaca'

'U ovu, novu 2021. ulazimo

saaaaa TRISTO ČETRDESET I TRI UDOMLJENIH KEROVACAAAAA!!!!!!!!

Et je l' mogla biti ljepša čestitka?

Tolko lijepih priča, tolko nasmiješenih ljudi, sretnih kerovaca,

To nam je sve 2020. dala,

Et vidite da je se možemo sjećati i po lijepim stvarima, a što je ljepše od 343

spašenih života?

Sretna vam Nova godina drage i dragi naši, sretna svima koje volite i koji vas vole, ljubite kerovce, budite dobri prema svim životinjama, volite i dalje svoj Azil, vidimo se u šetnjama, a ako dosad već niste postali dio ove naše azilske familije onda vam od srca želimo da to učinite ove godine.



Živi, zdravi, sretni, voljeli i voljeni bili!!'

Tekst: Osijek031.com

Foto: Azil/Facebook

Protekla godina bila je godinačlanova i volonterakoja skrbi o Azilu u Nemetinu, ali i godina dobrih vijesti i brojnih noviteta kojima seživotinja smještenih u azilu.U prošloj, 2020. izazovnoj godini, udomljeno jekako ih od milja nazivaju.- napisali su volonteri na Facebook stranici.