U zadnjim danima 2020. godine isplaćene suučenicima i studentima za razdoblje od rujna do prosinca za učenike i od listopada do prosinca 2020. godine za studente.Od školske, odnosno akademske godine 2018./2019.u okviru stipendija za učenike i studente dodjeljuje stipendije u četiri kategorije: daroviti učenici i studenti, učenici i studenti koji se obrazuju za zanimanja iz STEM područja, učenici i studenti koji se obrazuju za deficitarna zanimanja te učenici i studenti slabijeg socijalnog statusa.Stipendiranjem učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja i zanimanja iz STEM područja pokušava se usmjeriti učenike i studente za zanimanja završetkom kojih će semoći zaposliti ibolju egzistenciju, a istodobno zadovoljiti i potrebe tržišta rada u našoj Županiji. Također, Osječko-baranjska županija prepoznala je značajsocijalno ugroženim obiteljima koje zbog materijalnih teškoća teško zadovoljavaju osnovne životne potrebe te je iz tog razloga kao zasebnu kategoriju uvrstila i kategoriju stipendija učenicima i studentima slabijeg socijalnog statusa.Natječaj je kao i prethodnih godina objavljen u rujnu, a Županija stipendira učenike od prvog razreda srednje škole te studente od četvrte godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili prve godine diplomskog studija tijekom jedne školske, odnosno akademske godine i to u trajanju od 10 mjeseci.Za akademsku i školsku godinu 2020./2021. dodijeljene suza darovite učenike iza darovite studente, zatimza učenike iza studente koji se obrazuju za zanimanja iz STEM područja,za učenike iza studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja iza učenike slabijeg socijalnog statusa iza studente slabijeg socijalnog statusa.Stipendije za učenike iznosemjesečno, a za studenteza mjesec, ukupno je riječ o 94 stipendije učenicima i 62 stipendije studentima u iznosu od