svježom krvi i krvnim pripravcima

Najveća i najvrjednija pomoć

Mole sve one koji žele i mogu pomoći na ovaj način da se jave u Klinički zavod za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek (u podrumu Klinike za ginekologiju) u vrijeme:

Zbog potresa koji je pogodio petrinjsko područje povećane su potrebe zazdravstvenih ustanova na području grada Zagreba.koju u ovom trenutku možemo pružiti potresom pogođenom području je osigurati dovoljne količine svježe krvi za potrebe liječenja osoba kojima je sada krv kao lijek neophodno potrebna.- utorak, 29.12.2020. do 19,00 sati,- srijeda, 30.12.2020. od 7,30 do 18,30 sati,- četvrtak, 31.12.2020. od 7,30 do 16,00 sati.U četvrtak, 31.12.2020. godine od 9,00 do 12,00 sati organizirana je i akcija dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama GČ Gornji grad, Trg Lava Mirskog 1.Humanost, solidarnost i zajedništvo je ono što nam u ovim trenutcima najviše treba.