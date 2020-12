Blagdansko vrijeme

pripremaju i konzumiraju velike količine hrane i pića

bačene hrane

Ministarstvo poljoprivrede

Pokušajmo tijekom predstojećih blagdana smanjiti otpad od hrane u svom kućanstvu primjenjujući sljedeće savjete:

1. Planirajte kupovinu namirnica

2. Kupujte razumno, bez stvaranja zaliha koje Vam nisu potrebe

3. Razlikujte označavanje roka trajanja hrane („najbolje upotrijebiti do“ i „upotrijebiti do“ datum)

4. Organizirajte hladnjak i smočnicu prije blagdana

5. Ostatke od obroka pohranite u hladnjak ili zamrznite

6. Poslužite manje količine hrane na tanjuru

7. Budite inovativni i praktični - novi recepti

8. Donirajte hranu

Smanjiti količine otpada od hrane

Tekst: Ministarstvo poljoprivrede

Foto: Pexels.com/Ilustracija

je vrijeme darivanja i obilja kada se. Nažalost, rijetko kada pojedemo sve što smo kupili i pripremili. Istraživanja pokazuju da oko 53%, a prema nekim studijama čak i 70% ukupne količinenastane u kućanstvima. Stoga jetijekom 2020. godine pokrenulo niz aktivnosti u cilju podizanja svijesti potrošača vezano uz problem prekomjernog bacanja hrane u Republici Hrvatskoj, a u svrhu promjene navika i ponašanja prilikom rukovanja s hranom kod kuće, na poslu, u školi, u trgovini ili u restoranu.Unaprijed osmislite jelovnike, a prije nego li krenete u kupovinu provjerite koje namirnice već imate kod kuće te pripremite popis namirnica koje su vam potrebne.Skloni smo promijeniti svoje mišljenje o potrebama za hranom ukoliko vidimo promocije i popuste. To utječe da kupujemo i hranu koja nam nije nužna ili da kupujemo veću količinu od one koja nam je zaista potrebna.„Najbolje upotrijebiti do“ datum je tzv. „datum kvalitete“ koji pokazuje datum do kojeg hrana zadržava svoja kvalitativna svojstva, ako je ispravno skladištena. Mnogi prehrambeni proizvodi kojima je rok trajanja označen „najbolje upotrijebiti do” datumom su i nakon isteka toga roka još neko vrijeme sigurni za konzumaciju, ali postoji mogućnost nešto umanjene kvalitete (npr. promjena arome, tvrdoće, teksture). „Upotrijebiti do“ datum je tzv. „datum sigurnosti“ i nalazi se na hrani koja je s mikrobiološkog aspekta brzo kvarljiva. Nakon isteka „upotrijebiti do” datuma hrana postaje nesigurna i može predstavljati neposrednu opasnost za zdravlje ljudi te nije za konzumaciju.Pravilno skladištena hrana prema uputama proizvođača sigurna je za korištenje i dulje ostaje svježa. Tijekom čuvanja i pripreme odvojite sirovu od gotove hrane.Podijelite ranije pripremljenu hranu u manje porcije kako bi ju po potrebi vadili iz hladnjaka ili zamrzivača. I ovdje vodite računa o sigurnosti hrane te u hladnjak ne stavljate vruću hranu, a jednom odmrznutu hranu konzumirajte unutar 24 sata od odmrzavanja.Na taj način se smanjuju ostaci hrane na tanjurima, a podrazumijeva se da si svatko može nadopuniti tanjur.Od ostataka obroka mogu se pripremiti zanimljiva jela za iduće obroke npr. hladne salate od pečenog mesa, okruglice od kruha, valjušci od pire krumpira, krem juha od povrća itd., a korištenjem ostataka prethodnih obroka skraćuje se vrijeme potrebno za pripremu.Tijekom cijele godine budimo socijalno osjetljivi i podijelimo namirnice i viškove hrane s potrebitima.koji nastaje u kućanstvu znači smanjiti troškove za cijelo kućanstvo, ali pridonosi i osobnom osjećaju zadovoljstva jer se hrana ne baca. Ministarstvo poljoprivrede poziva građane da sudjeluju u ostvarenju cilja da se do 2030. godine prepolovi otpad od hrane, a o problemu otpada od hrane moguće je saznati više putem edukativne animacije..