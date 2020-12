Kliničkom bolničkom centru Osijek i Zavodu za javno zdravstvo OBŽ

479 uzoraka

155

207 osoba

47 na respiratoru

sedam COVID pozitivnih osoba

3.226 osoba

38 osoba

120 nadzora

6.012 vozila

Stožer civilne zaštite OBŽ

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije na koronavirus je testirano ukupnood kojih jebilo pozitivno.Novopozitivne osobe imaju prebivalište u 50 naselja na području Osječko-baranjske županije; najviše na području grada Osijeka s prigradskim naseljima (42), slijede područja gradova/općina Našice (15), Đakovo (13), Beli Manastir i Čepin (po 10), Belišće (9), Valpovo (8 ), Donji Miholjac (6), Antunovac, Bizovac, Erdut i Semeljci (po 4), Bilje, Darda, Đurđenovac, Gorjani, Jagodnjak, Petlovac, Petrijevci, Podgorač, Podravska Moslavina i Vladislavci (po 2) te Donja Motičina, Koška, Punitovci, Satnica Đakovačka, Viškovci i Vuka (po 1).Na bolničkom liječenju nalazi seoboljelih od COVID-19, i to 162 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih su), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 45 pacijenata s tim oboljenjem.U zadnja 24 sata u KBC Osijek i OŽB Našice preminulo jeu dobi od 46 do 81 godine.Na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se nalaziPolicijski službenici provjerili su poštivanje mjere samoizolacije za, i to u 33 samoinicijativne provjere i pet po dojavi građana, no sve su zatekli na prijavljenoj adresi. Obavili su iobjekata pri čemu nisu utvrdili kršenje propisanih mjera. Tijekom prvog dana kontrole propusnica za kretanje građana izvan županije u kojoj imaju prebivalište, djelatnici Policijske uprave osječko-baranjske na osam nadzornih punktova evidentirali su prolazak, odnosno 8.201 osoba od kojih 30 nisu imali propusnice te im nije dopušten prolazak. - izvijestio je