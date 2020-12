MOK Mursa-Osijek

Superlige

OK Ribola Kaštela

Pobjedom u Kaštelima zaključili smo na najbolji mogući način prvi dio sezone te ponijeli titulu "jesenskog" prvaka. Deset pobjeda od deset utakmica u prvenstvu te još dvije pobijede u kupu impresivan su rezultat, ali i dokaz da se i u Osijeku igra dobra odbojka.

Mario Teppert

Mislim da još nismo svjesni težine koju nam ovaj rezultat donosi u nastavku prvenstva, ali svakako da nam motivacije da nastavimo ovako dalje i podignemo razinu svoje igre ne nedostaje. Svjesni smo svojih prednosti i nedostataka u odnosu na ostale ekipe, ali ovaj rezultat je plod timske igre, odlične atmosfere kako u momčadi tako i u cijelom klubu. Znali smo tijekom utakmica biti u teškim situacijama, ali nismo tonuli i uvijek je netko iskočio i pogurao ekipu. Samopouzdanje nam je ogromno, motivacija također, a veliki plus koji smo dobili u ovoj polu sezoni je da smo u najvažnijim utakmicama bili hladne glave i koncentrirani, što do sada nije bio slučaj. Naravno, tome pridonose i povratnici u naš klub, s višegodišnjim iskustvom igranja jakih utakmica. Igrači su na zasluženom odmoru, vrlo brzo krećemo i s pripremama za drugi dio sezone te se nadamo nastavku našeg pobjedničkog niza i u novoj godini.

27 bodova

Uoči početka sezone imali smo visoka očekivanja s obzirom na to da smo složili respektabilnu momčad te smo ih opravdali neporaženošću u ligi i ponovnim ulaskom u polufinale Kupa RH. S rezultatom i trenutnim stanjem ne mogu biti sretniji jer se ipak radi o maksimalnom učinku, ali svejedno smatram da momčad Murse ima još puno mjesta za napredak. Ohrabrujuća je činjenica što je velika većina momaka upravo iz Osijeka i bliže okolice te možemo zbog toga na razini kluba raditi dugoročne planove. Za nastavak sezone podigli smo ljestvicu visoko i vjerujem da ćemo nastaviti napredovati, rasti kao ekipa i igrati neopterećeno, čak i ako se negdje na putu poskliznemo. Također je jedna od mojih želja kvalificirati se za jedno od europskih natjecanja i time privući veću pozornost i publiku. Međutim, svjestan sam da nam to trenutni budžet kluba teško može omogućiti, ali se u budućnosti nadam pozitivnoj promjeni u financijskoj slici, koju bi mogli napraviti vanjski interesi.’

Luka Kraljević

Tekst i foto: Stipe Cigić

Odbojkašiizborili su vodstvosavladavši u 10. koluu gostima 3:1 (21:25, 25:19, 26:24, 25:16). Odbojkaši Murse time su nastavili niz bez poraza te na zimsku pauzu odlaze kao prvaci prvog dijela Superlige s 29 bodova.“ – izjavio je, trener MOK Mursa-Osijeka te dodao: “Odbojkaši Osijeka preuzeli su vodstvo od HAOK Mladost koji su ostali na drugom mjestu s, a Zagrepčanima je jedini poraz nanijela upravo momčad Murse. Osječani su u utakmici s Ribolom Kaštela, susretu koji se trebao odigrati krajem studenog, dobrom igrom izborili prvu poziciju te s optimizmom dočekuju nastavak sezone.‘’’– izjavio je, igrač MOK Murse-Osijek.Superliga će se nastaviti 23. i 24. siječnja. Susrest će se OK Rovinj i HAOK Mladost, MOK Rijeka i OK Zadar, OK Kitro Varaždin i OK Sisak. OK Split pauzirat će kolo, OKM Centrometal ugostit će OK Ribola Kaštela, a MOK Marsonia zaigrat će s MOK Mursa-Osijek.