Primjetan je lagani pad broja hospitaliziranih pacijenata i pacijenata koje infektolozi pregledaju, a taj trend se vidi i po broju bolničkih djelatnika koji su u samoizolaciji. U KBC-u Osijek u vrhuncu epidemije od ukupnog broja djelatnika imali smo 4 posto liječnika i 7 posto medicinskih sestara „izvan stroja“, a sada je ta brojka za oboje skupine oko 2,5 posto. Zahvaljujem građanima Osječko-baranjske županije što poštuju i pridržavaju se propisanih mjera, a ujedno apeliram da još malo izdrže, što nama u bolničkom sustavu puno znači kako bi se malo rasteretili i odmorili jer naši djelatnici mjesecima teško rade

Tekst i foto: OBZ.hr

u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije na koronavirus je testirano ukupnood kojih jebilo pozitivno.Novopozitivne osobe imaju prebivalište u 45 naselja na području Osječko-baranjske županije; najviše na području gradova Osijeka s prigradskim naseljima (35), slijede područja gradova/općina Đakovo (18 ), Našice i Valpovo (11), Beli Manastir (10), Čepin, Darda i Donji Miholjac (po 8 ), Belišće i Đurđenovac (po 5), Antunovac, Bilje i Podgorač (po 4), Bizovac i Satnica Đakovačka (po 3), Erdut, Kneževi Vinogradi, Koška i Vladislavci (po 2) te Čeminac, Marijanci, Petrijevci, Podravska Moslavina, Punitovci, Semeljci i Trnava (po 1).Na bolničkom liječenju nalazi seoboljelih od COVID-19, i to 165 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih su 45 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 54 pacijenata s tim oboljenjem. U zadnja 24 sata preminule su dvije COVID pozitivne osobe (u dobi od 58 i 82 godine).- rekao je danas dr. sc., ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Osijek.Na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalazi, a policija je provjeravala. Samoinicijativno su obavili 19 provjera pri čemu nisu utvrdili kršenje te mjere, a prilikom provjere dvije dojave građana u jednom slučaju (u Bilju) traženu osobu nisu zatekli na prijavljenoj adresi. Policijski službenici obavili su i 79 nadzora objekata pri čemu nisu utvrdili kršenje propisanih mjera.Načelnik Policijske uprave osječko-baranjskezahvalio je građanima na, što potvrđuje mali broj kršenja mjera izolacije i samoizolacije. Naglasio je kako je od ponoći policija uspostavila osam nadzornih punktova () na izlaznim područjima Osječko-baranjske županije, dok određene smjerove pokrivaju susjedne policijske uprave kako se ne bi duplirali i građane zaustavljali u razmaku od nekoliko stotina metara.- rekao je načelnik Bece.Inspektori i službenici civilne zaštite obavili su 90 nadzora provođenja epidemioloških mjera; i to 68 u prodavaonicama i trgovinama, 10 u trgovačkim centrima, 4 u ugostiteljskim objektima, po 2 u pekarnicama i tržnicama te po jedan u frizerskom salonu, ljekarni, tvrtki i župi. Utvrdili su jednu nepravilnost za koju su izdali nalog za njeno otklanjanje.Građani se obavještavaju da se 25. prosinca 2020. godineza testiranja na koronavirus, dok će 26. prosinca to biti moguće samo na drive-in lokaciji u Osijeku.