28. prosinca 2020. (ponedjeljak)

livestream servisa

javna rasprava

izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja središta Osijeka

prijedlog prostornog plana

dvaju katastarskih čestica

tvrtke Žito d.o.o. Osijek

Gornjodravskoj obali

Bijela lađa

višenamjenske zgrade poslovne namjene

Poliklinike i hotela

Natječaj za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje

Ocjenjivačkog suda

četiri kata

šest nadzemnih etaža

otkupila parcele

novoj investiciji

sto milijuna kuna

nije potreban

očuvanju okoliša i prirode

Tekst: Osijek031.com

Danas početkom u 11.00 sati putemodržat će sepovodom prijedlogaLivestream servisu moguće je pristupiti koristeći link koji će biti naknadno objavljen na službenim stranicama Grada te će se za vrijeme trajanja javnog izlaganja sudionicima omogućiti uvid u, postavljanje pitanja, davanje prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja itd.Ove Izmjene i dopune Plana odnose se na površinuukupne površine 2.501 m2 u vlasništvusmještenih na(prostor nekadašnjeg restorana ""). Na toj lokaciji tvrtka Žito planira izgradnju(poliklinika i hotel) na ukupno šest etaža, podrum i pet nadzemnih etaža, te stoga traži povećanje etažnosti u odnosu na trenutno dozvoljene četiri nadzemne etaže.Nova zgradas pratećim sadržajima planirana je kao slobodnostojeći javni objekt. Planira se izgradnja cca 7500 m2 nadzemnih sadržaja i 2500 m2 podzemnih, na cjelokupnoj parceli od 2500 m2.Za navedenu lokaciju proveden jeprostora Bijele lađe s kontaktnim zonama, u periodu od 6. rujna 2008. do 15. siječnja 2009. godine. Preporukabila je dopustiti gradnju samo, no Konzervatorski odjel u Osijeku dao je 19. ožujka 2019. godine očitovanje da je na predmetnoj lokaciji moguća izgradnja do. Iako je, dakle, najveći broj nadzemnih etaža na predmetnom području četiri, GUP-om je određeno da se Urbanističkim planom uređenja središta Osijeka može odrediti veći broj nadzemnih etaža, ali ne veći od 10.U međuvremenu se promijenio vlasnik te parcele. Naime, tvrtka Žito je prošle godine od Gradaoko nekadašnje Bijele lađe te se počelo razmišljati ovrijednoj oko. Odlukom Gradskog vijeća na posljednjoj sjednici dano je zeleno svjetlo za početak procedure izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središta grada. Po završetku javne rasprave, konačni prijedlog novog plana ponovno će se naći pred Gradskim vijećem na usvajanje.Preko društvenih mreža već su se oglasili neki stanovnici Gornjodravske obale koji smatraju da u središtu Osijekajoš jedan hotel udaljen svega par metara od rijeke Drave, već isključivo sadržaj usmjeren ka. Stoga pozivaju sve zainteresirane osobe da se uključe u javnu raspravu kako bi mogli konstruktivno sudjelovati.