Dvoranski atletski miting “AK Slavonija-Žito”

službeno otvorenje natjecateljske sezone

jedan državni rekord

Mia Wild

8,76

Dominik Škorjanc

8,10

Saša Šešum

Što da ti kažem, a da ne slažem. Radili smo na tome, čekali pravi trenutak, imala je to ona u nogama i na treninzima. Danas se sve posložilo i to je to. Kada radiš sa takvim atletičarima, nije pitanje hoće li biti rezultata, već kada će se oni ostvariti. Uglavnom, današnji nastup svih sprintera i preponaša na TOP nivou. Osobni do osobnog. Nema odmora i slavlja, idemo dalje

Sara Aščić

Luka Jakobović

Nikolina Užnik

Ivan Horvat

Tekst: Ines Čuljat Santrić

Foto: AK Slavonija Žito

U praznoj dvorani Gradski vrt, održaokoji je najavioza 2021. godinu.Iako su epidemiološke mjere svim ljubiteljima atletikemogućnost navijanja, malo je reći da rezultati nisu izostali: oboren je, a do drugog je nedostajalo sitnih 5 stotinki.Što bi tek atletičari napravili na krilima publike…Ali “” nikada nije bio naš stil: ni naših atletičara, a ni naših trenera koji ih grade. Zato i imamo takve rezultate. Zato i imamo čvrstu volju i hladne glave. Zato ih pritisak motivira, a ne “”. Zato i imamo takva čuda koja se, usred (i uslijed) pandemije, zabrana treniranja, samoizolacija i silnih restrikcija prema sportu, poigravaju državnim rekordima.Prva na redu:. Kadetkinja. Multipraktik.Nije joj ovo prvi državni rekord, no svaki smo nekako “nanjušili”. Ovaj, u solo utrci, hm… Sanjali jesmo, priželjkivali jesmo, znali smo da se bliži, no nismo znali da će pasti baš na ovom mitingu. Ali to je Mia!Utrku na 60m prepone (solo utrku!) otrčala je zaKad smo kod državih rekorda, ne možemo zaobići još jednog kojeg samo čekamo da obori državni:Dominika također znamo po velikim rezultatima još iz mlađekadetskih dana. Sada, kao mlađi junior, za vratom diše aktualnom državnom rekorderu (Stjepan Jan Cik, 2019. godina) jer je, u uvjetima u kojima baš nije standard obarati rekorde, utrku na 60m prepone otrčao za. Aktualni je rekord, čitatelji dragi, samo 5 stotinki brži (8,05).Pročitajte što je rekao njihov trener (upravo proglašen najboljim hrvatskim mlađekadetskim trenerom za 2019. godinu, ako niste znali),.“Od ostalih rezultata,u vis je preskočila 1,70cm, Mia Wild pobjeđuje u utrci na 60m rezultatom 7,93, dok u istoj utrci u muškoj konkurenciji slavi(7,14).Motkašicapreskače 3,20m, dokpreskače 5,40m.