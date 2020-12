Zaklada Slagalica

Poziv na nominacije za Nagradu Johann Kohlhoffer za filantropa godine Slavonije i Baranje

poslovnim subjektima

najdjelotvorniji

Za Nagrade se mogu nominirati:

Nagrada se dodjeljuje u dvije kategorije:

od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.

26. veljače 2021.

brinu o razvoju zajednice

Tekst: Mirna Šmit

i ove godine nagrađuje one koji brinu o zajednici, podržavaju je i povezuju se. Otvoren je. Nagrada se dodjeljujekoji su tijekom 2020. godine nanačin podržali neprofitne akcije ili organizacije od općeg dobra i interesa.Svrha Nagrade je prepoznati i javno istaknuti tvrtke i obrtnike koji svojom materijalnom i financijskom podrškom daju najbolji primjer drugima i postavljaju standarde kojima bi trebalo težiti u svijetu odgovornog poslovanja.- domaće male i srednje tvrtke- ogranci stranih tvrtki koje posluju na području Republike Hrvatske- obrtnici- korporativni fondovi i zakladekoji su tijekom 2020. godine podržali neku društvenu ili neprofitnu akciju ili organizaciju na području Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i/ili Vukovarsko-srijemske županije. Svoje kandidate za Nagradu mogu nominirati: neprofitne organizacije i ustanove, mediji, PR i marketinške agencije, obrti i trgovačka društva registrirana u Republici Hrvatskoj kao i same tvrtke i obrtnici.- za tvrtke- za obrtnikeTvrtka ili obrt može biti nominirana za aktivnosti provedenegodine.Samo cjelovite prijave pristigle u navedenom roku i na za to predviđenom obrascu će biti razmotrene.Ispunjeni obrasci mogu se poslati na mail adresu:Rok za dostavu popunjenih prijava i prateće dokumentacije jegodine.Odluku o dobitnicima, nakon detaljnog pregleda svih nominacija, će donijeti neovisni Odbor za dodjelu Nagrade koji čine istaknute osobe iz područja gospodarstva, neprofitnog sektora, medija te Zaklade Slagalica vodeći se jedinstvenim kriterijima.Istaknite one kojiPrijavni obrazac kao i tekst poziva nalazi se na službenim stranicama Zaklade Slagalica