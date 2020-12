Kliničkom bolničkom centru Osijek

u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije na koronavirus je testiranood kojih subila pozitivna.Novopozitivne osobe imaju prebivalište u 26 naselja na području Osječko-baranjske županije; najviše na području gradovas prigradskim naseljima (25) i(24), slijede područja gradova/općina(po 4),(3),(2) te(po 1).Na bolničkom liječenju nalazi se ukupnooboljelih od COVID-19, i tou Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih jena respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirana sus tim oboljenjem. Na području Osječko-baranjske županije od početka epidemije do danas, ukupno su ozdravileU zadnja 24 sata u KBC Osijek i OŽB Našice preminulo jea oboljelih od COVID-19. Preminuli su bili u dobi od 62 do 91 godine.Na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalaziPolicija je provjeravalau samoizolaciji. Samoinicijativno su obavili 28 provjera, pri čemu su u jednom slučaju u Našicama utvrdilite mjere, dok su u ostalim provjerama, pa tako postupajući po jednoj dojavi građana, sve građane zatekli na prijavljenoj adresi. Policijski službenici obavili su i 87 nadzora objekata pri čemu nisu utvrdili kršenje propisanih mjera.Inspektori i službenici civilne zaštite obavili suprovođenja epidemioloških mjera; 60 u javnom prijevozu, 54 u prodavaonicama i trgovinama, 38 u trgovačkim centrima, 7 u ugostiteljskim objektima, 4 u hotelima. U 10 nadzora utvrdili su nepravilnosti za koje su izrekli upozorenja i naložili njihovo otklanjanje.Na području Osječko-baranjske županijese trenutno obavlja na više lokacija,, ispredi na lokacijikod dvorane Gradski vrt te u. Nove lokacije testiranja najavila je, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.- izvijestio je