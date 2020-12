Četvrtu adventsku svijeću

To je dokaz da je sport jako bitan za Osijek i Osječko-baranjsku županiju, te da je općenito bitan za društvo u kojemu živimo. To je ono što mene posebno veseli jer uvijek govorim da sportaši nisu tu samo kako bi osvajali medalje nego moraju biti primjer drugima jer sport je jako dobra zdravstvena prevencija ali i priprema mladima za ono što kasnije u životu dolazi, a to je ozbiljan život, posao i obitelj

Za mene je ova godina bila iznimno izazovna, puna uspona i padova. Krenula je s veljačom kada sam na olimpijskim kvalifikacijama na Svjetskom kupu u Australiji po prvi puta u životu doživio težu ozljedu slomivši prst na finalnom nastupu. Poslije toga slijedila je rehabilitacija, zatim zatvaranje zbog korone kada jedno vrijeme nismo uopće mogli ući u dvoranu i trenirati. Nakon toga je uslijedio povratak na najbolji mogući način kada sam odmah na prvom Svjetskom kupu osvojio medalju, zatim pobjeda i na Prvenstvu Hrvatske, a prije tjedan dana i 4. mjesto na Europskom prvenstvu u Turskoj. Sada na kraju godine čeka me najljepši Božićni poklon, a to je prinova u obitelji, tako da će unatoč svemu 2020. godina za mene u životu uvijek biti posebna.

Tekst i foto: Krunoslav Inhof/Radio Osijek

na vijencu ispred osječke Konkatedrale, zapalio je hrvatski gimnastički reprezentativac i jedan od osječkih najuspješnijih sportašaU ovoj, po svemu neobičnoj godini, prva adventska svijeća bila je posvećena vrijednom i požrtvovnom, druga je slavila Osijek kao grad, dok je treća istaknulakoji nam donose razvoj i rast.Četvrtom, koja simbolizira, odana je tako počast Osijeku kao gradu koji voli sport. Kako je istaknuo, iznimno je zahvalan što mu je pripala čast zapaliti posljednju svijeću na adventskom vijencu: "", rekao je Seligman i sažeo svoju sportsku 2020. godinu: "