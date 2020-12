Towerrunning Croatia association

Towerrunning world association

trčanja po stepenicama

Božidar Deodat Krešić

novi svjetski rekord

Božidara Deodata Krešića

Tihomir Radanović

Slaven Lulić

Ines Čuljat i Katarina Zeko

Kina, Australija, Amerika , Kanada i Europa

članicajedina službena globalna udruga za organiziranjeu Hrvatskoj organizirala je službenu solo utrku run up 19.12.2020. u stambeno-poslovnoj zgradi u Osijeku, Trg slobode 8 s početkom u 15 sati., 71 godina, invalid, istrčao je448 katova – 6720 stepenica. Rezultat je 2 sata 56 minuta i 40 sekundi. Stari svjetski rekord postavljen 10.06.2020.na istom mjestu bio je 240 katova i 3600 stepenica. Novi rekord je 128 katova više i 31120 stepenica više.Zanimljivosti utrke: potrošeno kalorija 1895, 5280 koraka, 3000 metara. Ova utrka nema veze s Guinnessovom knjigom rekorda.Na webu Towerrunning world association prethodnom objavljeno je da će se održati po drugi put službena svjetska solo utrkau svijetu poznatog kao BDK-Winner: cancelled only solo race by BDK -Additional Info: with single race: at 3 pm Božidar Deodat Krešić (71)climbs 20 times to the top.bio je sportski direktor utrke, amarketing –media direktor i certificirane međunarodne atletske sutkinje bile sukoje su vrijeme mjerile on-line štopericom.Tihomir Radanović pomogao je Deodatu trčati zadnje uspone.Ovo je Exkluziva svjetska utrka jer u 12. mjesecu su otkazane sve službene run up utrke i ova službena solo utrka je jedina u svijetu koja je održana u 12. mjesecu.Ovo je zadnja službena solo utrka BDK. Već kod prvog svjetskog rekorda BDK je osvojio rang listu TOP 100 - najboljeg elitnih towerrunnig trkača u svijetu i s time izborio pravo poziva organizatora run up utrka u svijetu. Treba samo čekati da prođe korona i da krene na svjetsku turneju.