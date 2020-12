Kliničkom bolničkom centru Osijek i Zavodu za javno zdravstvo OBŽ

344 uzorka

103

Osijeka

Čepin i Našice

Beli Manastir

Đakovo i Valpovo

Belišće, Bizovac, Darda, Donji Miholjac, Erdut i Vladislavci

Antunovac, Bilje, Drenje i Đurđenovac

Donja Motičina, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petrijevci, Podgorač, Podravska Moslavina, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci i Vuka

237 osoba

45

11 osoba

311 osoba

132

131

2.758 osoba

40 osoba

Dalju i Čepinu

133 nadzora objekata

Inspektori i službenici civilne zaštite

73 nadzora

Stožer civiline zaštite OBŽ

Foto: Ivana Mandić

u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije na koronavirus su testirana ukupnood kojih jebilo pozitivno.Novopozitivne osobe imaju prebivalište u 40 naselja na području Osječko-baranjske županije; najviše na području gradas prigradskim naseljima (39), slijede područja općina/gradova(po 6),(po 5),(po 3),(po 2) te(po 1).Na bolničkom liječenju nalazi se ukupnooboljelih od COVID-19, i to 172 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih suna respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 65 pacijenta s tim oboljenjem.U zadnja 24 sata u KBC Osijek i OŽB Našice preminulo jes područja Osječko-baranjske županije. Preminuli su bili u dobi od 56 do 86 godina, a uz COVID-19 imali su i druga oboljenja. Ukupno je s područja OBŽ preminulood početka epidemije, a u od toga u studenom, a do sada u prosincuNa području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalaziPolicija je provjeravalakojima je određena mjera samoizolacije. U 38 samoinicijativnih provjera sve osobe su zatečene na prijavljenoj adresi, a postupajući po dvije dojave građana (u) u oba slučaja utvrđeno je kršenje te mjere. Policijski službenici obavili su ipri čemu nisu utvrdili kršenje propisanih mjera. Zbog nekorištenja i(li) nepropisnog korištenja zaštitne maske na području Našica sedam osoba je dobilo upozorenja.obavili suprovođenja epidemioloških mjera; i to 46 u prodavaonicama i trgovinama, 20 u trgovačkim centrima, 3 u hotelima, te po 2 u ugostiteljskim objektima i tržnicama. U 6 nadzora utvrdili su nepravilnosti za koje su izdali naloge za njihovo otklanjanje. - izvijestio je