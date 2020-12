sportaša ili trkača rekreativca

krug oko mostova

točan odgovor

priprema, treninga ili rekreacije

cestovnog

pješačkog

KRUG

3.1 km

nikada nije primijenjen

nema okupljanja

dva dana

izmjereno vrijeme

zasluženu medalju

društvenih mreža i ostalih medija

zdrav način života

ljepote grada Osijeka

strogo limitiran

požurite s prijavama

Svoj KRUG možete startati kada god vam to odgovara tijekom dva dana i to:

[Nagradna igra]

3x1 startninu

Krug

Kad bi bilo kojeg osječkogupitali što je tosvi bi vam oni do jednog dali. Jer, svi su oni tijekom svojihistrčali legendarni osječki krug, stazu dužine 3100 metara kojom se trči preko dva osječka mosta. Onogi onogZa sve one koji žele istrčati upravo taj legendarni krug oko osječkih mostova i imati zabilježeno vrijeme izmjereno vrhunskim mjernim sustavom, organizirali smo, događaj u skladu s trenutnim epidemiološkim mjerama i preporukama.Radi se o kronometarskom rekreativnom događaju oko osječkih mostova u dužini od. Koncept utrke je jedinstven i jošu Hrvatskoj, a potpuno je prilagođen trenutnim epidemiološkim mjerama, odnosnoni u kom smislu.Ukratko, Krug možete odraditi u danim terminima unutar, gdje će vam biti, a na kraju ćete dobiti is ugraviranim vremenom. Samim tim spriječeno je bilo kakvo okupljanje na startu i cilju. Rezultati će biti objavljeni elektronski, a pobjednici će biti proglašeni putemPrijave na utrku se vrše online preko linka Ovom manifestacijom želimo potaknuti građane nakroz rekreativno trčanje i istaknutikao grada iznimno prikladnog za sportsku rekreaciju i boravak na otvorenom osobito u ova pandemijska vremena kad smo suočeni s ograničenjima na svakom koraku.Broj sudionika je zbog epidemioloških mjera i preporuka, stogai na vrijeme osigurajte svoj startni broj. Sve se odvija bez okupljanja!Start je predviđen ispred restorana Kopika. Trči se u smjeru kontra kazaljke na satu.- 26. prosinca 2020. od 9:00 do 15:00 sati- 27. prosinca 2020. od 9:00 do 15:00 satiViše informacija potražite na Stotinka.hr ili na Facebook stranici Trči, osjeti Osijek, budi zdrav i adventiraj!Portal Osijek031 poklanjaza. Nagradnu igru možete pronaći na našoj Facebook stranici