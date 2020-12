Šetalištu Joze Petovića

Tekst i foto: Osijek031.com

Na današnjoj konferenciji za medije održanoj na, predstavnicigovorili su na temu obnovePredsjednik Vijeća GČ Novi gradpodsjetio je kako je riječ okojega koriste brojni rekreativci, ne samo s područja gradske četvrti već iz cijeloga grada, no to igralištejoš od vremena kada je izgrađeno.Stoga je prije dva mjeseca pokrenutoza obnovu igrališta. Potpisi su se prikupljali online i od ruke do ruke, a prikupljeno je ukupnopovremenih i stalnih korisnika igrališta.Došen je istaknuo kako je potrebno promijeniti kompletnu podlogu, postaviti nove koševe na košarkaškom igralištu te izgraditi novo igralište za odbojku. Ukupna vrijednost radova procjenjuje se naPredstavnici Vijeća GČ-a u ponedjeljak imaju sastanak u gradskoj upravi gdje ćesa svim prikupljenim potpisima te se nadaju da će se, pandemiji Covida unatoč, u gradskoj blagajni iznaći novci potrebni za ovaj projekt.