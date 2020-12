Udruga Prijatelji životinja

zabranu petardi

Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja

podržali zabranu petardi i redenika

nisu prihvaćeni

Davora Dretara i Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka

Sretni smo što se, nakon osam godina naše kampanje za zabranu svih vrsta petardi, današnjim izglasavanjem u Saboru dogodio dugoočekivan povijesni trenutak za Hrvatsku. Zahvaljujemo Ministarstvu unutarnjih poslova i saborskim zastupnicima koji su uvažili apele udruga, javnosti, stručnjaka i institucija za prestanak terora petardama

Luka Oman

plaše ljude i životinje

Cilj je smanjiti te stravične ozljede djece, kao i pomoći ljudima koji moraju, umjesto proslave, svake godine provoditi blagdane zatvoreni u kući, pod sedativima, sa spuštenim roletama, strepeći hoće li njihovi prestravljeni ljubimci preživjeti pucanje ili će umrijeti od zastoja srca.

Stoga ove izmjene smatramo prvim koracima prema većoj sigurnosti građana i životinja. Moramo misliti na dobrobit kućnih, domaćih i divljih životinja, starijih osoba, srčanih i drugih bolesnika, epileptičara, ljudi koji boluju od PTSP-a, a i na zaštitu imovine i smanjenje onečišćenja zraka.

Onečišćenja zraka štete

dronova, lasera i reflektora

restrašenih, ozlijeđenih i mrtvih životinja, ozlijeđene djece, zagađenja

Tekst: Prijatelji životinja

Foto: Pixabay.com

, koja je godinama intenzivno lobirala za, pozdravila je današnje izglasavanje. Na drugom čitanju saborski zastupnici jednoglasno sukategorija F2 i F3. Nažalost,amandmani zastupnikada se uporaba ostale bučne pirotehnike iz tih kategorija dopusti samo u razdoblju od 31. prosinca do 1. siječnja.”, izrazio je zadovoljstvo, predsjednik udruge Prijatelji životinja. Dodao je da je šteta što nije prihvaćen i logičan prijedlog da se uporaba ostale bučne pirotehnike dopušta samo na Silvestrovo i Novu godinu, što svakako treba propisati sljedećim izmjenama Zakona.Pojašnjava da je aktualna dozvola uporabe pirotehnike 27., 28., 29. i 30. prosinca nelogična jer tih dana ništa se ne slavi, a praskovi pirotehničkih sredstavate često izazivaju ozljede ruke, šake ili oka: „Podsjeća da su ne tako davno sva pirotehnička sredstva kategorija F2 i F3 bila zabranjena tijekom cijele godine: „oboljelima od respiratornih bolesti koje su povezane uz Covid-19, što je, uz već jasne razloge za zabranu, dodatni razlog što su mnogi gradovi i države donijeli odluke o zabrani korištenja pirotehničkih sredstava u prosincu. No i praksa od ranijih godina pokazuje da se diljem svijeta slavi atraktivnom tihom pirotehnikom i svjetlosnim efektima korištenjemPrijatelji životinja zaključuju da bi i sadašnjost i budućnost novogodišnjih i drugih proslava tijekom godine trebala biti suvremena tehnologija koja omogućava atraktivna rješenja koja obogaćuju slavlja, a bolja su za ljude i životinje. S obzirom na to da zabrana petardi stupa na snagu tek od 2. siječnja, pozivaju sve da dočekaju 2021. bez buke petardi i ostale bučne pirotehnike, a time i bez p, potreba za intervencijama nadležnih službi, atmosfere ratnoga stanja te s više prilike za proslavu blagdana bez straha i stresa.