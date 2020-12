Avantura života

Zajedno sa svojim timom se bavim eventima više od deset godina i do sada smo prošli sve osim samog vrhunca, a usudio bih se reći da je to upravo HIGHLANDER. Organizirali smo sve od svjetskih prvenstava do jednosatnih evenata, što u Hrvatskoj, što van Hrvatske, no izgraditi vlastiti brand i seriju događaja te biti u vodećoj poziciji na svjetskoj razini - to je vrhunac. Rekao bih da sad imamo sve predispozicije da HIGHLANDER postane ono što je Ironman u triatlonu. Puno je faktora koji su doveli do ovoga, ali od najvažnijih bih istaknuo genijalan tim ljudi, jako puno rada i odricanja te fleksibilan poslovni model.



S ovim iskorakom ubacujemo u još veću brzinu i krećemo ka tome da u idućoj godini HIGHLANDER proširimo na još barem 10 tržišta (tu primarno govorim o velikim tržištima kao što su Amerika, Ujedinjeno kraljevstvo, Australija, Kina, Njemačka, Brazil...), da privučemo kvalitetne investitore i da kroz pet godina imamo milijun sudionika na našim događajima globalno. Želja nam je da na svakoj ozbiljnijoj planini na svijetu imamo HIGHLANDER avanturu i da vratimo ljude nazad u prirodu. Mislim da svaki uspjeh u našoj okolini svaki sljedeći uspjeh čini lakšim jer raste motivacija, interes na kraju i nada baš kao što je nas motivirao uspjeh Mate Rimaca, Nanobita ili Infinuma - trebamo bodriti jedni druge i vjerovati da možemo jer onda zaista i možemo

Stipe Božić

Velebitu

Srbija (Stara Planina), Bosna i Hercegovina (Blidinje), Crna Gora (Durmitor), Austrija (Murau) i Grčka (Olimp)

Maroko (Toubkal), Portugal (Melgaço), Sjeverna Makedonija (Ohrid), Španjolska (Duero-Douro), Saudijska Arabija (Abha), Ujedinjeni Arapski Emirati (Ras Al Khaimah), Slovenija (Julianske Alpe), Rusija (Kavkaz) i već spomenuti Egipat (Qusoor El Arab).

Hakam Rabie

Zahvaljujući bogatom iskustvu u event industriji, odmah smo prepoznali potencijal ovog planinarskog pokreta i nije bilo sumnje - pridružiti se i proširiti duh HIGHLANDER-a u Africi također. Zašto smo se okupili baš ovdje? Željeli smo doprinijeti raznolikosti HIGHLANDER-a. Sada sudionici mogu doživjeti zaleđene vrhove europskih planina, ali također uživati u pješačenju kroz pustinju i uz slikovite vapnenačke stijene

Nil Hoppenot i Marie Couderc

Naše sudjelovanje u HIGHLANDER Egiptu i Maroku već je zabilježeno u našim kalendarima; nadamo se da su i vaši! I kako nikada ne propuštamo priliku za planinarenjem, dok ovdje planiramo istražiti staze Qusoor AlArab-a, upoznati planinare i upiti lokalnu kulturu.

Tekst: Punkufer.dnevnik.hr

Foto: Mohamed Takima/Cairo Gyms

" glavni je moto, a organizatori ističu kako to, stoga, nego sudionike, koji nakon što prođu stazu, dobiju status HIGHLANDER-a...Godina koja je sad već gotovo iza nas, donijela je za sobomte je uvelike utjecala na živote ljudi diljem svijeta. Iako će ju mnogi sagledati u negativnom kontekstu, 2020. se može promatrati i s, onog u kojem smo se na neki način vratili izvornim vrijednostima i shvatili važnost, koje smo dotad uzimali; poput svježeg zraka, topline sunca, mirisa stabala i zemlje pod nogama. Ova godina naučila nas je cijeniti majku prirodu, a sve veći broj je onih koji su svoj novi hobi pronašli – na planini. Planinarenje je ujedno i aktivnost koja se uspješno može izvoditi i u uvjetima epidemije, jer se u potpunosti odvija na otvorenom, u prirodi, s razmakom.To su davno shvatili I, trojica prijatelja iz Osijeka, strastveni zaljubljenici u, koji su jučer službeno predstavili HIGHLANDER program za 2021. godinu na jednoj odna svijetu – ispred, nedaleko od Kaira. I kao što piramide spadaju pod, tako je i ovo predstavljanje HIGHLANDER 2021. u Egiptu svojevrsno čudo za sebe. Naime, organizatori ovog life-changing long-distance planinarskog događaja porijeklom su iz Slavonije, područja u kojem caruje ravnica, a upravo su oni osmislili HIGHLANDER planinarsku priču, koja polako osvaja cijeli svijet i postaje globalni fenomen.Razlog odabira upravokao lokacije predstavljanja programa za 2021. leži u činjenici kako su upravo, bili jedni od prvih hikera na svijetu. Dok su beduini ispisali povijest kaona Arapskom poluotoku, Bliskom istoku i u sjevernoj Africi, Hrvati ispisuju povijest pokrenuvši najveću seriju planinarskih evenata na svijetu.“ – izjavio je Jurica Barać, CEO HIGHLANDER-a."Avantura života" glavni je moto HIGHLANDER-a, a organizatori ističu kako to nije utrka, stoga nemaju natjecatelje, nego sudionike, koji nakon što prođu stazu, dobiju status HIGHLANDER-a i planinarski bedž (umjesto medalje). Sudionici su na stazi samoodrživi - sve što trebaju za petodnevni boravak u prirodi nose na svojim leđima, u svojim ruksacima (poput šatora, vreće za spavanje, kuhala, prve pomoći...), dok organizator osigurava hranu, logistiku i podršku za vrijeme događaja. Lokacije na kojima se HIGHLANDER održava pažljivo su odabrane, a uključuju poznate planine, nacionalne parkove i regije poznate po specifičnim prirodnim bogatstvima. Sudionici biraju između dužine staze od(5 dana, HIGHLANDER),(3 dana, HIGHLANDER 55) i(30 sati, HIGHLANDER EXPERIENCE). Jedan od najvažnijih ciljeva ovog događaja je promocija aktivnog i zdravog načina života kroz planinarenje, kao i očuvanje i briga za prirodu koju ostavljamo generacijama u nasljeđe, promovirajući tzv. Leave No Trace filozofiju, a želja im je da u budućnost HIGHLANDER događaj(i) zasluži status "100% Green Eventa". Da je ovo prava 'avantura života' dokazuje i činjenica da HIGHLANDER-ov ambasador jedan od najboljih svjetskih alpinista i osvajač najviših svjetskih vrhova –, koji je najviši vrh svijeta Mount Everest osvojio čak dva puta.U Hrvatskoj se HIGHLANDER održava na našoj najpoznatijoj planini –, a 2020. održan je 4. put po redu. Pored toga, HIGHLANDER ima svoje inačice u zemljama kao što su, a upravo su na jučerašnjoj press konferenciji održanoj u Egiptu najavljene nove države koje će se pridružiti ovom uistinu zadivljujućem popisu;Organizator HIGHLANDER-a u Egiptu,, objasnio je: „."HIGHLANDER Ambasadoripodijelili su svoja iskustva iz prve ruke i pozvali planinare i ljubitelje prirode da im se pridruže u avanturi života. „" - rekla je Marie.Godina na izmaku naučila nas je mnogočemu, a godina ispred nas savršeno je vrijeme da primijenimo naučeno. HIGHLANDER će možda započeti kao planinarska avantura, ali će s vremenom postati avantura života, putovanje koje će vas odvesti kroz predivan i raznolik krajolik, najljepše planinarske staze, beskonačne šume i moćne planine, ali prije svega, putovanje na kojem ćete spoznati pravog sebe.