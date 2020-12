Portanovu

akcija darivanja

novčanik pun

iznenaditi i razveseliti

70%

od 27. prosinca 2020.

sezonski popusti

Djed Božićnjak

izbjegavati velika druženja

fotografijama

dobra djela

subotu 19. prosinca 2020.

Gradskog društva Crvenog križa Osijek i Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek

od 16 do 19 sati

[Sponzorirani članak]

Ako ste se ovih dana planirali zaputiti u– dobro ste to isplanirali. Posljednja Portoševa ovogodišnjaslučajno odabranih posjetitelja započinje sutra. Portoš će šetati Portanovom, ulaziti u trgovine i posjetitelje koje zatekne na blagajnama planira i ovaj puta preduhitriti tako što će platiti račun umjesto njih. Pa zar to nije divno?Pouzdano znamo da mu je ovaj puta, više nego ikada,i jedva čekaone koji mu se nađu na putu. Budite to baš vi!A uvjerljivo najbolji način za profitirati ovih blagdana u Portanovi su popusti, a oni su krenuli ove godine ranije nego ikada. Izlozi se crvene od panoa s iznosima popusta koji se već sada penju i do. Što nas tek očekujekada i službeno krećuvidjet ćemo uskoro.A dok nam se ne vrati pravikoji je ove godine odlučio poštovati epidemiološke mjere i, u Portanovi stvorite božićne uspomene u blagdanskom kutku na 1. katu Portanove. Iako je od kartona, na vašimdjelovat će prilično stvarno, na radost svih malih i velikih posjetitelja Portanove.Iako je uvijek vrijeme za činiti, za blagdane smo posebno svjesni čarolije darivanja pa je upravo danas pravo vrijeme da darujete ono najvrjednije, da darujte krv za potrebe KBC-a Osijek! U, u Portanovi se organizira još jedna u nizu humanitarnih akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Djelatnicičekaju vasna 2. katu Portanove.