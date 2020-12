Izviđačkog kluba Javor

Adventiranje

Saveza izviđača Hrvatske

Bregana

Monika Feher

epidemioloških razloga

Zagrebačke katedrale

Bjelovara i Đakova

dječjim vrtićima i školama

Tekst i foto: Davor Lončarić/Radio Osijek

Izviđači osječkogjučer u počeli dijeliti Betlehemsko svjetlo mira na lokacijama na kojima se održava osječko "", odnosno na mjestima koja su u gradu posebno ukrašena uoči Božića.Kao predstavnicaBetlehemsko je svjetlo u nedjelju na graničnom prijelazupreuzela Osječankakoja je jučer s ostalim osječkim izviđačima dijelila svjetlo mira sugrađanima. Tradicionalno se po svjetlo odlazi u Beč jer tamo stiže izravno iz Betlehema, no ove se godine zbognije smjelo putovati. Tako su austrijski izviđači Betlehemsko svjetlo predali kolegama izviđačima susjednih zemalja na nekoliko graničnih prijelaza, a u Hrvatsku je stiglo preko Slovenije.Hrvatski su izviđači svjetlo prvo donijeli rektoru, a potom je osječka ekipa prekostigla i u grad na Dravi.Kako je izjavila Monika Feher, najčešće se do sada svjetlo prenosilo po osječkimte brojnim institucijama, no ove je godine program promijenjen tako da su izviđači odlučili svjetlo mira dijeliti sugrađanima koji "adventiraju" odnosno šeću osječkim ulicama i parkovima koji su posebno uređeni uoči Božića.